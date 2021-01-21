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Каштру: Додо готов на 100%, у Марлоса есть некоторые проблемы
Новости из лазарета горняков
Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру после
"Додо травмировался ранее, но так как играл с "Лехом", то был готов на 100%. Если бы это было не так, то мы бы его не ставили в поле.
Некоторые физические проблемы у Марлоса, он не играл. Также день паузы был у Кривцова, он сыграл всего несколько минут. Тайсон сегодня вернулся в коллектив.
Потихоньку мы будем интегрироваться. Будет больше игроков и больше опций для выбора. Сейчас большая конкуренция за каждую позицию. Я очень радуюсь этой здоровой конкуренции. Все искренне отдаются работе.
Есть фундамент, чтобы заработать то, чего мы хотим: украинский титул, Кубок Украины и постараться вывести клуб на красивый путь в ЛЕ", – сказал Каштру.
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