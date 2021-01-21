  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Каштру: Додо готов на 100%, у Марлоса есть некоторые проблемы
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Каштру: Додо готов на 100%, у Марлоса есть некоторые проблемы

Премьер-лига
(1 голосов)

Новости из лазарета горняков

Каштру: Додо готов на 100%, у Марлоса есть некоторые проблемы
Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру после спарринга с "Лехом" (1:1) рассказал о состоянии травмированных игроков команды.

"Додо травмировался ранее, но так как играл с "Лехом", то был готов на 100%. Если бы это было не так, то мы бы его не ставили в поле.

Некоторые физические проблемы у Марлоса, он не играл. Также день паузы был у Кривцова, он сыграл всего несколько минут. Тайсон сегодня вернулся в коллектив.

Потихоньку мы будем интегрироваться. Будет больше игроков и больше опций для выбора. Сейчас большая конкуренция за каждую позицию. Я очень радуюсь этой здоровой конкуренции. Все искренне отдаются работе.

Есть фундамент, чтобы заработать то, чего мы хотим: украинский титул, Кубок Украины и постараться вывести клуб на красивый путь в ЛЕ", – сказал Каштру.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марлос Додо Луиш Каштру
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...