Каштру: Додо готов на 100%, у Марлоса есть некоторые проблемы

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру после спарринга с "Лехом" (1:1) рассказал о состоянии травмированных игроков команды.

"Додо травмировался ранее, но так как играл с "Лехом", то был готов на 100%. Если бы это было не так, то мы бы его не ставили в поле.

Некоторые физические проблемы у Марлоса, он не играл. Также день паузы был у Кривцова, он сыграл всего несколько минут. Тайсон сегодня вернулся в коллектив.

Потихоньку мы будем интегрироваться. Будет больше игроков и больше опций для выбора. Сейчас большая конкуренция за каждую позицию. Я очень радуюсь этой здоровой конкуренции. Все искренне отдаются работе.

Есть фундамент, чтобы заработать то, чего мы хотим: украинский титул, Кубок Украины и постараться вывести клуб на красивый путь в ЛЕ", – сказал Каштру.