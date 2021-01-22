После матча со Спартаком Йовичевич увидел, над чем должен поработать Днепр-1

Главный тренер СК "Днепр-1" Игорь Йовичевич прокомментировал товарищеский матч против "Спартака" Суботица (1:1).

- Конечно, заметно, что "Спартак" на неделю раньше начал сборы и уже сыграл матч. Сегодня динамика у них была лучше, особенно в первом тайме, когда они были гораздо агрессивнее, быстрее, креативнее и создали нам достаточно проблем. После наших отборов они в первые 25 минут не давали возможности разогнать атаку - это еще один сегмент, которому мы должны научить.

А во втором тайме наша команда сыграла намного динамичнее. Это то, что мы хотим. Делали то, що было запланировано. Несмотря на то, что, повторюсь, динамика еще не может быть оптимальной, было заметно, что является быстрый пас и структура игры. Можно сказать, довольны наполовину. Первым таймом недовольны, но довольны вторым. Все движемся верно. Мы не готовились к игре. Есть определенная крепатура, усталость в ногах. Мы не играем на свежести. Но второй тайм - то, что мы хотим, хотя впереди еще, конечно, много работы.

Напомним, что следующий свой спарринг "днепряне" проведут 25-го января. Соперник - сербский "Чукарички".