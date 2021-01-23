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В первом контрольном поединке Ингулец проиграл сербскому ФК Раднички

Премьер-лига
(1 голосов)

Украинская команда проиграла 1:2

В первом контрольном поединке Ингулец проиграл сербскому ФК Раднички
Новина українською

Сегодня, 23-го января "Ингулец" провел первый контрольный поединок в 2021-м году. Украинская команда встретилась с сербским футбольным клубом "Раднички". По итогам встречи номинальные хозяева поля одержали победу со счетом 2:1.

Товарищеский матч

"Раднички" - "Ингулец" 2:1

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В статье: Товарищеский матч Контрольный матч Раднички (Сербия) Ингулец (Петрово)
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