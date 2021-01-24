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Олимпик разгромил сербский Спартак благодаря дублю новичка и голу арендованного динамовца
Реванш взят
Донецкий "Олимпик" сегодня в Анталии противостоял сербскому "Спартаку" с Суботицы. Украинская команда победила своих оппонентов со счетом 3:0.
Все решилось в середине матча. Счет во встрече открыл арендованный игрок из киевского "Динамо" Ибрагим Каргбо на 45-й минуте. После перерыва один из новачков команды Тадеус Нкенг оформил дубль за первые несколько минут на поле.
Итоговый счет матча 3:0. Подопечные Игоря Климовского взяли реванш за прошлогоднее поражение от сербов со счетом 0:4.
"Олимпик" Донецк - "Спартак" Суботица 3:0
Голы: Каргбо 45, Нкенг 46, 48
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