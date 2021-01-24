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Маркос Антонио: К началу официальных матчей Шахтер подойдет в 100% готовности

Премьер-лига
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Бразильский хавбек поделился, как проходит турецкий сбор "горняков"

Маркос Антонио: К началу официальных матчей Шахтер подойдет в 100% готовности
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Полузащитник донецкого "Шахтера" Маркос Антонио рассказал, как проходят тренировочные сборы "горняков" в Турции.

"Дождь сегодня вносит небольшие неудобства, но все же наша профессия требует готовности в любое время года и при любой погоде. Сборы проходят хорошо: очень многое отрабатываем, отлично тренируемся и с каждым днем прибавляем. Мы на правильном пути. Думаю, к началу официальных матчей подойдем в стопроцентной готовности", – рассказал бразилец.

Сейчас подопечные Луиша Каштру находятся в турецком городе Белеке. В понедельник, 25-го января "Шахтер" проведет контрольные поединки против "Марибора" и "Силекса".

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В статье: Шахтер (Донецк) Маркос Антонио
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Источник:
shakhtar.com

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