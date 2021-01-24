Маркос Антонио: К началу официальных матчей Шахтер подойдет в 100% готовности

Полузащитник донецкого "Шахтера" Маркос Антонио рассказал, как проходят тренировочные сборы "горняков" в Турции.

"Дождь сегодня вносит небольшие неудобства, но все же наша профессия требует готовности в любое время года и при любой погоде. Сборы проходят хорошо: очень многое отрабатываем, отлично тренируемся и с каждым днем прибавляем. Мы на правильном пути. Думаю, к началу официальных матчей подойдем в стопроцентной готовности", – рассказал бразилец.