Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Колос одержал третью победу подряд в контрольных матчах
Команда Костышина отлично проходит тренировочные сборы в Турции
Сегодня, 24-го января подопечные Руслана Костишина провели третий контрольный поединок в рамках тренировочного сбора. "Колос" уверенно обыграл сербский "Вождовац" со счетом 2:0. Дублем отметился атакующий полузащитник Станислав Сорокин.
24.01.2021. Контрольный матч. Турция
"Колос" (Ковалевка) - "Вождовац" (Сербия) 2:0 (0:0)
Голы: Сорокин (54, 89-пен.)
Состав "Колоса" в 1 тайме: Волынец, Кравченко, Гавриш (к), Новак, Черноморец, Нгамба, Ориховский, Костышин, Антюх, Хлёбас, Селезнев
Состав "Колоса" в 2 тайме: Кучеренко, игрок на просмотре (Мораренко, 68), Задоя, Петров, Зозуля, Милько (к), Богданов, Сорокин, Данфи, Ильин, Исаенко (Коваль, 68)
Популярное сейчас
- Колос только выигрывает, Львов издевается над любителями, Шахтёр пока без побед. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Дания запретила своей сборной ехать в Украину. Матч 27-го января отменен
- Новички Олимпика и Миная, аренда в Десну из Динамо. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Шейх-инвестор клуба из ОАЭ встретился с Мирчей Луческу и Резо Чохонелидзе
- Новая звезда ТВ? Ведущая клубного канала Шахтера эффектно смотрится и в кадре, и на пляже. ФОТО
- Ведущая клубного канала Лацио оголилась для фанатов после победы над Ромой. ФОТО