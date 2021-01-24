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Колос одержал третью победу подряд в контрольных матчах

Премьер-лига
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Команда Костышина отлично проходит тренировочные сборы в Турции

Колос одержал третью победу подряд в контрольных матчах
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Сегодня, 24-го января подопечные Руслана Костишина провели третий контрольный поединок в рамках тренировочного сбора. "Колос" уверенно обыграл сербский "Вождовац" со счетом 2:0. Дублем отметился атакующий полузащитник Станислав Сорокин.

24.01.2021. Контрольный матч. Турция

"Колос" (Ковалевка) - "Вождовац" (Сербия) 2:0 (0:0)

Голы: Сорокин (54, 89-пен.)

Состав "Колоса" в 1 тайме: Волынец, Кравченко, Гавриш (к), Новак, Черноморец, Нгамба, Ориховский, Костышин, Антюх, Хлёбас, Селезнев

Состав "Колоса" в 2 тайме: Кучеренко, игрок на просмотре (Мораренко, 68), Задоя, Петров, Зозуля, Милько (к), Богданов, Сорокин, Данфи, Ильин, Исаенко (Коваль, 68)

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В статье: Товарищеский матч Контрольный матч Колос (Ковалевка) ФК Вождовац (Сербия)
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