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Шахтёр - Силекс: LIVE АУДИО трансляция матча
Дончане завершают первый этап подготовки
Альтернативный комментарий или звук для тех, у кого не будет возможности увидеть поединок. Комментаторы - Сергей Швец и Георгий Грошев.
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"Шахтёр" завершает первый этап подготовки ко второй части сезона. Заключительным спаррингом "горняков" станет встреча с северомакедонским "Силексом". Любопытно время начало встречи, ведь команды разыграют с центра поля уже в 10 утра. Соперник дончан - далеко не гранд даже по меркам своего национального чемпионата. В настоящий момент "Силекс" в своей лиге занимает только восьмое место среди двенадцати участников. Тем интереснее будет посмотреть, как "Шахтёр" будет противостоять сопернику, который значительно слабее его, ведь игр против андердогов у подопечных Луиша Каштру хватает и в УПЛ.
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