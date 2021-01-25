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Форвард Олимпика сменил агента - СМИ
Теперь его интересы будет представлять Эндо Османи
Иранский нападающий "Олимпика" Шахаб Захеди сменил агента, сообщает источник.
Теперь интересы 25-летнего футболиста будет представлять Эндо Османи, который живет в США и, соответственно, имеет хорошие рабочие связи с клубами МЛС и некоторыми командами Турции.
В донецкий "Олимпик" Шахаб Захеди перешел зимой 2019 года. За это время в составе "олимпийцев" форвард сыграл 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал 3 результативные передачи. Соглашение 25-летнего нападающего и "Олимпика" рассчитано до лета этого года.
Напомним, что ранее "Заря" предлагала "Олимпику" обменять Шахаба на Махарадзе. Также футболистом интересовался португальский клуб "Риу Аве".
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