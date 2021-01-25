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Форвард Олимпика сменил агента - СМИ

Премьер-лига
(3 голосов)

Теперь его интересы будет представлять Эндо Османи

Форвард Олимпика сменил агента - СМИ
Новина українською

Иранский нападающий "Олимпика" Шахаб Захеди сменил агента, сообщает источник.

Теперь интересы 25-летнего футболиста будет представлять Эндо Османи, который живет в США и, соответственно, имеет хорошие рабочие связи с клубами МЛС и некоторыми командами Турции.

В донецкий "Олимпик" Шахаб Захеди перешел зимой 2019 года. За это время в составе "олимпийцев" форвард сыграл 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал 3 результативные передачи. Соглашение 25-летнего нападающего и "Олимпика" рассчитано до лета этого года.

Напомним, что ранее "Заря" предлагала "Олимпику" обменять Шахаба на Махарадзе. Также футболистом интересовался португальский клуб "Риу Аве".

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В статье: Заря (Луганск) Олимпик (Донецк) Риу Аве (Вила-ду-Конди) Шахаб Захеди
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Источник:
Футбол 24

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Комментарии (2)
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Hugo64 (PARIS)
25.01.2021 в 14:18
много шума вокруг НЕГО -а может оказаться просто пустышка- ведь ему уже 25 и в его года уже многие играют в ТОП клубах а он только засветился в олимпике и в УПЛ
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football_soccer (Украина)
25.01.2021 в 14:26
Варди в 25 играл вообще в любителях . Не всем удается пробиться сразу после школы, и не всех пиарят.
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