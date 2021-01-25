Форвард Олимпика сменил агента - СМИ

Иранский нападающий "Олимпика" Шахаб Захеди сменил агента, сообщает источник.

Теперь интересы 25-летнего футболиста будет представлять Эндо Османи, который живет в США и, соответственно, имеет хорошие рабочие связи с клубами МЛС и некоторыми командами Турции.

В донецкий "Олимпик" Шахаб Захеди перешел зимой 2019 года. За это время в составе "олимпийцев" форвард сыграл 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал 3 результативные передачи. Соглашение 25-летнего нападающего и "Олимпика" рассчитано до лета этого года.



Напомним, что ранее "Заря" предлагала "Олимпику" обменять Шахаба на Махарадзе. Также футболистом интересовался португальский клуб "Риу Аве".