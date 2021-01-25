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Днепр-1 - Чукарички: видео онлайн трансляция матча

Премьер-лига
(2 голосов)

Подопечные Игора Йовичевича встретятся с четвёртой командой Сербии

Днепр-1 - Чукарички: видео онлайн трансляция матча
UA-Футбол
Новина українською

"Днепр-1" во второй раз выйдет на поле в Турции, чтобы провести спарринг этой зимой. В соперниках - четвёртая команда Сербии. Каким будет этот поединок для пока что худшей команды УПЛ, вы сможете увидеть благодаря видео трансляции поединка на нашем сайте в плеере Youtube-канала СК "Днепр-1" прямо в этой новости ниже. Не забывайте, что также следить за игрой, если вы не можете увидеть видео поединка, можно в событийном онлайне на UA-Футбол здесь.

Товарищеский матч
25 января. Турция. Начало в 17:00
СК "Днепр-1" (Украина) - "Чукарички" (Белград, Сербия)

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В статье: Чукарички (Белград) СК Днепр-1
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