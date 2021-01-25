Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Днепр-1 - Чукарички: видео онлайн трансляция матча
Подопечные Игора Йовичевича встретятся с четвёртой командой Сербии
"Днепр-1" во второй раз выйдет на поле в Турции, чтобы провести спарринг этой зимой. В соперниках - четвёртая команда Сербии. Каким будет этот поединок для пока что худшей команды УПЛ, вы сможете увидеть благодаря видео трансляции поединка на нашем сайте в плеере Youtube-канала СК "Днепр-1" прямо в этой новости ниже. Не забывайте, что также следить за игрой, если вы не можете увидеть видео поединка, можно в событийном онлайне на UA-Футбол
Товарищеский матч
25 января. Турция. Начало в 17:00
СК "Днепр-1" (Украина) - "Чукарички" (Белград, Сербия)
Популярное сейчас
- Ассистент Луческу сообщил о планах Динамо на неделю
- В Днепре-1 введена система штрафов и понижены зарплаты - СМИ
- Ничья Динамо, неудача Ливерпуля, юбилей Левандовского. Главные новости за 24 января
- Умер старший брат президента Шахтера Рината Ахметова
- Новая звезда ТВ? Ведущая клубного канала Шахтера эффектно смотрится и в кадре, и на пляже. ФОТО
- Алина Буяльская: Глупо рассуждать, что все футболисты взяли девушек из одной пробирки