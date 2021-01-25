Олимпик просматривает брата Драмме и подпишет контракт с бразильцем

Главный тренер " Олимпика " Игорь Климовский оценил игру своих подопечных в двух контрольных матчах против сербских команд ТЦС и "Спартак", которые закончились победами донетчан со счетом 3:2 и 3:0

- Две победы наверняка порадовали тренерский штаб?

- В первом спарринге сыграли против сербской команды ТЦС, и соперник оказался крепким орешком, который показал неплохой футбол. В своем чемпионате занимают восьмое место. Они первыми открыли счет, но мы еще в первом тайме создали несколько моментов, и забили два мяча. Во втором тайме у нас вышел другой состав, который также показал содержательный футбол. Мы применяли прессинг, но опять же допустили ошибку, вылившеюся в пропущенный гол. Правда, тут же Бенито реализовал выход один на один, забив победный мяч. Получилась интересная игра с обеих сторон. В поединке мы создали много моментов, получался хороший прессинг, то, что мы планировали, футболисты все выполнили. Тренерский штаб остался доволен действиями игроками.

На следующий день нашим соперником оказался также сербский клуб "Спартак" из Суботицы, занимающий пятое место. Команда борется за место в еврокубках, очень крепкий коллектив, в составе играют мощные и рослые футболисты, бегут, прессингуют, и первый тайм мне очень понравился с их стороны. Хоть мы и выиграли 1:0 первый 45-минутный отрезок, но было очень нелегко. Во втором тайме быстро забили два мяча, и довели игру до победного конца.

- Новичок команды камерунец Нкенг, с которым вы уже подписали контракт, начал оправдывать ваши надежды. Именно он, играя на позиции нападающего, забил два мяча. Достойная замена Шахабу?

- Да, остался довольный его действиями. Он обладает хорошей скоростью, быстрый и резкий футболист. Пока неясна ситуация с Шахабом, и если что, думаю, он сможет закрыть эту позицию.

- А как вы нашли камерунского легионера?

- Наши аналитики посоветовали его, и мы вызвали на просмотр в Турцию. Он понравился тренерскому штабу, и сражу же, подписали с ним контракт.

- В составе на игру пишется не фамилия игрока, а игрок на просмотре. Кто это был в матче со "Спартаком"?

- Это брат Иссиара Драме Мамед, которого мы просматриваем.

- Еще будут приобретения?

- Должен приехать бразильский игрок, с которым мы подпишем контракт прямо на сборах.

- Какие следующие спарринги?

- Намечены две игры 29 и 30 января, пока подбираем команды. А вот 4-го февраля играем с "Рухом". На следующий день также намечается поединок.

- После трех игр и интенсивных тренировок, все здоровы и в строю?

- Слава Богу, травмированных нет, ребята работают с хорошим настроением, все нацелены на выполнение поставленных задач, и это радует.