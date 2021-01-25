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Динамо на сборе в Турции запланировало шесть спаррингов
Один соперник уже известен
В понедельник 25 января "
29 января запланирован вылет "Динамо" в Турцию, где "бело-голубые" проведут второй этап сборов. На этот период у подопечных Мирчи Луческу намечено шесть контрольных матчей. Одним из соперников столичной команды станет болгарский "Лудогорец", с которым не так давно сыграл свой товарищеский матч донецкий "Шахтер". Имена остальных спарринг партнеров "Динамо" будут объявлены позже.
Напомним, что во время первых учебно-тренировочных сборов команда Мирчи Луческу сыграла три контрольных матча: против "Легии" (0:2), солигорского "Шахтера" (2:0) и сборной Иордании (0:0).
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