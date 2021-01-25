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Динамо на сборе в Турции запланировало шесть спаррингов

Премьер-лига
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Один соперник уже известен

Динамо на сборе в Турции запланировало шесть спаррингов
Новина українською

В понедельник 25 января "Динамо" после первого учебно-тренировочного сбора в ОАЭ вернется в Киев. По прилету в столицу Украины, команда Мирчи Луческу получит два дня выходных, после чего киевляне вновь соберутся на тренировочной базе в Конча-Заспе.

29 января запланирован вылет "Динамо" в Турцию, где "бело-голубые" проведут второй этап сборов. На этот период у подопечных Мирчи Луческу намечено шесть контрольных матчей. Одним из соперников столичной команды станет болгарский "Лудогорец", с которым не так давно сыграл свой товарищеский матч донецкий "Шахтер". Имена остальных спарринг партнеров "Динамо" будут объявлены позже.

Напомним, что во время первых учебно-тренировочных сборов команда Мирчи Луческу сыграла три контрольных матча: против "Легии" (0:2), солигорского "Шахтера" (2:0) и сборной Иордании (0:0).

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В статье: Динамо (Киев)
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