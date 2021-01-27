Луческу экспериментирует, Соломон успешно заменяет Тайсона. Главные тенденции сборов Шахтера и Динамо

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" завершили первую часть зимних сборов. Оба клуба должны были провести по четыре игры, но коронавирус даже за границей не дает покоя грандам, забрав у каждого по одному матчу. Время глобальных выводов еще впереди (ждем продолжения банкета), но некоторые наблюдения мы сделали и решили немного детальнее на них остановиться.

"Динамо" - проблемы в атаке, эксперименты Мистера

Результаты на сборах: 3 матча (1в, 1н, 1п). Разница голов - 2:2

Наибольшее количество вопросов и опасений снова вызвала игра команды Луческу в передней линии. Всего два гола в трех матчах, причем оба были забиты в ворота солигорского "Шахтера", только-только начавшего свою зимнюю подготовку. Для многих проблемы "Динамо" прослеживались еще в матчах осени. С 29-го сентября, в тот памятный киевский день, когда команда Луческу разбила "Гент" 3:0 и вышла в ЛЧ, "бело-синие" ни разу не забили больше двух мячей за 90 минут. На сборах, увы, тенденция продолжилась

Вернулся в строй Артем Беседин, но в их битве с Супрягой за место в старте победитель пока не был определен. Каждый из нападающих провел примерно одинаковое время на поле, но особо никто не впечатлил ни нас, ни, судя по эмоциям, самого Луческу. И если Артем может оправдать себя годовым простоем, то Владислав просто продолжает разочаровывать. Вероятно, именно Беседин начнет сезон основным, но позиция центрального форварда все равно остается в клубе одной из самых проблемных. Все идет к тому, что зимние усиления закончатся возвращением Кадири и Сидклея, и возникает, пусть и риторический, но все же вопрос - этого ли ждал румынский тренер?

Получил свое игровое время на сборах Владислав Ванат, на которого возлагают свои надежды болельщики киевлян. Пока что действия молодого нападающего оценивать сложно. Мы уже говорили, что в атаке у "Динамо" сейчас немало проблем и на общем фоне юный Ванат не выделялся. Несколько раз он пытался взять игру на себя, пробивал, но все мимо кассы. Маловероятно, что Луческу, которому нужен результат здесь и сейчас, чтобы сохранить лидерство в чемпионате, даст Владиславу много игрового времени, а потому мы не удивимся, если Ванат последует по пути Евгения Исаенко, отправившись в аренду. С другой стороны, не впечатляют и Беседин с Супрягой...

Есть и светлые стороны. Неожиданно восстал из царства запасных Клейтон, который забил первый гол киевлян на сборах… Забил и вернулся на банку, так и не выйдя на поле в следующем матче. Либо Мирчу Михайловича он убедить не сумел, либо румын преследовал с ним другие цели, не выпуская на поле. А вот кто действительно порадовал, так это Беньямин Вербич. У вингера неплохо шла игра в дебютном спарринге, он часто находился в центре событий, пробивал и пытался завершать. К сожалению, после встречи с "Легией" появилась новость о травме - теперь две-три недели вне игры. Он точно пропустит начало второго подготовительного сбора, что впоследствии скажется на его первых матчах. Все мы помним, как долго входил в осеннюю часть сезона Цыганков после повреждения на УТЗ. Вероятно, это теперь ждет и его словенского одноклубника.

Румынский наставник использовал время первых сборов с пользой, пытаясь выработать новые сочетания на поле. Первое, Мистер дал шанс каждому центральному защитнику, пытаясь определить их идеальное сочетание - Шабанов, Сирота, Попов и Забарный отыграли примерное одинаковое количество времени. Если в конце первой части сезона в основе чаще всего выходили двое последних, то сейчас хорошее впечатление о себе также оставил и молодой Сирота. Вполне может быть, что и он, сыграв осенью шесть матчей, восполнит упущенное после возобновления чемпионата. Хотя не забываем, что Забарный играл не только из-за своего качества футбола по сравнению с Сиротой, а из-за рабочей правой ноги - у всех остальных центрбеков киевлян рабочая левая.

А вот эксперимент под кодовым названием "Миколенко-опорник" себя явно не оправдал. В двух матчах Луческу неожиданно для многих выпускал Виталия, который активно смотрелся на родной позиции слева, в центр поля, где тот выполнял роль Сидорчука. Смотрелся Миколенко на новой для позиции сыровато - в отборе действовал нерешительно, с продвижением мяча также возникали немало проблем. Варианта два. Во-первых, известны множество удачных примеров, когда крайние защитники становились не менее успешными опорниками: Лам, Киммих, Канселу, Александер-Арнольд. Не исключено, что румын пытается слепить такого же плана игрока и из Миколенко. Понятно, что у того на первом сборе мало что получалось, но не в последнюю очередь это связано с непониманием, как играть на этой позиции. В дальнейшем он однозначно будет прибавлять в понимании и чтении игры, если такой эксперимент продолжится. Во-вторых, возможно, это непрозрачный намёк от Мирчи Луческу, который решил показать руководству необходимость усиления позиции опорного полузащитника, где, как и в нападении, есть проблемы. Один Сидорчук справляется не всегда, а о его достойных сменщиках и говорить не хочется - Бэлуце пропустит порядка полутора месяца и неизвестно, когда наберет форму; Кадири на первые сборы не поехал и пока непонятно, рассчитывает ли на него Луческу.

"Шахтер" - Соломон прогоняет Тайсона, беда в обороне, лучшая позиция Фернандо

Результаты на сборах: 3 матча (1в, 2н, 0п). Разница голов - 7:4

Команда Каштру закончила сборы с нулем в графе поражений, дважды сыграв вничью, и в последней игре положив на лопатки "Силекс". В отличие от заклятого конкурента, у "Шахтера" все неплохо в атаке (семь забитых), но в обороне непаханое поле работы. Португальский тренер "горняков" часто перетасовывал центрбеков, давая одинаковое количество времени Хочолаве, Кривцову, Витао и Бондарю. Скажем прямо - проваливались практически все. Молодой Валерий неуверенно играл против "Леха", Давида и Сергея, откровенно говоря, неслабо повозили форварды "Лудогорца". Может немного выигрышнее смотрелся бразилец, но пока он не совсем сыгран с остальными товарищами по команде. Да, есть еще Матвиенко, но его Каштру предпочел использовать слева. Николай активно играл в обороне, найдя общий язык с Соломоном, но при наличии Корниенко, вряд ли продолжит играть на фланге. Виктор вернулся после травмы и уже набрал обороты, а в конце еще и отметился голом-красавцем. Рискнем предположить, что Корниенко так и будет закрывать бровку в важных матчах сезона, а после, когда/если наберет форму Исмаили, продолжит вести борьбу за место в старте.

???? Потрясающий удар Виктора Корниенко со штрафного! ⚒



???? Оцените супергол по шкале от 1 до 10 ????#ШахтерСилекс pic.twitter.com/yaiNCEXJpg — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 26, 2021

Как и Матвиенко, на новую/старую позицию вернулся бразилец Фернандо. Еще в прошлом сезоне Каштру выпускал его в качестве центрального нападающего, но слабая реализация мешала окончательно там раскрыться. В Турции его поставили на фланг, доверяя поочередно левую и правую бровки. Здесь, благодаря скорости и настырности, он показал свои лучшие качества - усиливал игру во втором тайме, пробивал ногами и головой с разных дистанций. В первой игре с "Лехом" в самом конце именно 99-й номер заработал пенальти, который впоследствии реализовал Коваленко. На фоне не набравшего форму Тете, который был одним из худших на протяжении всех сборов, Фернандо смотрелся выигрышнее и, учитывая новую позицию Марлоса (глубинный плеймейкер), вполне может побороться за место в старте.

Главное действующее лицо турецких сборов - Манор Соломон. Израильский вингер благодаря своей технике, удару, мышлению и работоспособности, смотрелся наиболее активным в каждом из матчей, затмевая конкурентов на противоположном крыле. Против "Леха" он своим выходом добавил скорости во втором тайме, часто беря на себя инициативу, "Лудогорцу" забил первый гол, а защитникам "Силекса" не давал свободного времени, терроризируя их на левом фланге. На фоне добротной игры Манора, многие могли упустить из виду другой не менее важный факт - ни одной секунды на поле не провел Тайсон. Каштру после первого матча заявлял, что бразильский вингер позже других вернулся из отпуска, но никаких слухов о повреждении не было. Может быть, дело в его желании навсегда вернуться в родную бразильскую гавань или никто не хочет форсировать подготовку экс-капитана. Как бы там ни было, вполне вероятно, что в матче против "Маккаби" в Лиге Европы именно Соломон станет основным выбором Каштру на позиции левого вингера.

Нельзя не отметить и Георгия Судаков. "Шахтер" любит заранее рекламировать своих молодых воспитанников, создавая на их карьерном пути дополнительные трудности в виде медных труб, но пока что 18-летний хавбек скорее радует, чем огорчает. Он немного скромно начал сборы, но ближе к концу разыгрался не на шутку. Главное его достоинство - Георгий не боялся брать инициативу и играть смело. Да, иногда передачи вперед не находили адресата, но игроку центра поля нужно уметь продвигать мяч, а не просто искать глазами ближнего, делая лишние касания. С этим у Судакова проблем нет. Впереди вторые сборы, где Георгий продолжит получать игровое время и завоевывать доверие португальского наставника. Вряд ли Каштру будет игнорировать прогресс украинца. Свои минуты также успел получить и досрочно вернувшийся Михаил Мудрик. В двух первых встречах он выходил только по ходу второго тайма, а вот реальный шанс показать себя, виде целого тайма, у него в матче с "Силексом". Эпизодически молодой вингер действовал добротно, пасовал на партнеров, а также брал игру на себя. Чего только стоил его прорыв в штрафную с фланга, который закончился падением Мудрика. Фол скорее был, нежели нет, но арбитр на точку не указал. Жаль, что на УТЗ отсутствует ВАР. Что касается самого Михаила, то с большой долей вероятности, он поедет с командой и на вторые сборы.

Напоследок мы вернемся к наболевшей теме - позиция центрального нападающего. Болельщики "горняков" уже смирились с тем, что новичков зимой, не считая собственных воспитанников, ждать не стоит, а значит, придется рассчитывать на текущий арсенал. После возвращения Фернандо на фланг, в распоряжении Каштру остались двое "молодых" - 33-летний Мораес и 32-летний Дентиньо. Да, есть еще и совсем юный Вьюнник, который так и не вышел на поле во время первых сборов, и вряд ли что-то изменится во время продолжения сезона. Все понимают, что Жуниор продолжит играть в качестве основной девятки, но вот его выступления на сборах, как и вся осенняя часть сезона, оставляли желать лучшего. Смотрелся он тяжеловато, часто просто растворялся на футбольном поле, а за все три матча запомнился лишь ударом головой в штангу ворот "Силекса". Как итог - ни одного гола и надежда на возвращение к лучшим кондициям весной. В противном случае "Шахтер" снова определенную часть матчей будет играть вдесятером.

Фото - ФК "Шахтер", ФК "Динамо"