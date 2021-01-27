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Днепр-1 договорился с Фламенго по поводу атакующего полузащитника
Аренда с правом выкупа
Бразильский "Фламенго" согласился отдать в аренду "
Аренда 21-летнего бразильца будет рассчитана до декабря 2021 года с правом продления еще на сезон, предусматривает опцию выкупа, сообщает Jornal O Dia.
Стороны завершают обмен документами, футболист за несколько дней отправится в Турцию, где находятся на сборах днепровцы.
Ранее говорилось о том, что "Днепр-1" арендует Билла за 100 000 евро, а сумма выкупа составит около 900 000.
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Dardolis (Первомайск)
27.01.2021 в 12:44
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