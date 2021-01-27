  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Днепр-1 договорился с Фламенго по поводу атакующего полузащитника
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Днепр-1 договорился с Фламенго по поводу атакующего полузащитника

Премьер-лига
(2 голосов)

Аренда с правом выкупа

Днепр-1 договорился с Фламенго по поводу атакующего полузащитника
Новина українською

Бразильский "Фламенго" согласился отдать в аренду "Днепру-1" правого вингера Билла.

Аренда 21-летнего бразильца будет рассчитана до декабря 2021 года с правом продления еще на сезон, предусматривает опцию выкупа, сообщает Jornal O Dia.

Читайте такжеДнепр-1 сделал предложение вингеру бразильского Фламенго

Стороны завершают обмен документами, футболист за несколько дней отправится в Турцию, где находятся на сборах днепровцы.

Ранее говорилось о том, что "Днепр-1" арендует Билла за 100 000 евро, а сумма выкупа составит около 900 000.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фламенго (Рио-де-Жанейро) СК Днепр-1 Днепр-1 Билл
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dardolis (Первомайск)
27.01.2021 в 12:44
5 месяцев не платят зарплату и тут покупка...Ва-Банк...Если не останутся в вышке никто не будет платить ни за бразильца, ни игрокам...Днепр-1 меняет снова название ...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...