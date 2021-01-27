Зарплата Коваленко выше, чем у половины игроков Шахтера - СМИ

Донецкий " Шахтер " ведет переговоры со своим атакующим полузащитником Виктором Коваленко о продлении соглашения. Ведь в конце июня завершится действующей контракт игрока с "горняками".

Речь идет о переходе Виктора в итальянскую "Аталанту", хотя в "Шахтере" не исключают вариант продолжения сотрудничества с полузащитником национальной сборной Украины.

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По условиям контракта Коваленко получает сейчас сумму выше, чем большинство игроков основного состава, однако хочет, по новому соглашению, приблизить свои доходы к топовым бразильским игрокам донецкого клуба.