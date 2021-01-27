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Минское Динамо выкупило у Кортрейка контракт украинца Бацулы
Украинец перебрался в Беларусь на постоянной основе
Минское "Динамо" выкупило у бельгийского "Кортрейка" контракт украинца Андрея Бацулы, сообщает пресс-служба белорусов.
Отныне Бацула будет играть за "Динамо" на постоянной основе. Новый контракт сторон рассчитан до конца 2021 года.
Отметим, что в Минск украинский защитник
Ранее в Украине Бацула играл за "Ворсклу", "Кремень", "Зирку" и "Александрию", после чего летом 2018 года и перебрался в Бельгию.
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