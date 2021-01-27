Минское Динамо выкупило у Кортрейка контракт украинца Бацулы

Минское "Динамо" выкупило у бельгийского "Кортрейка" контракт украинца Андрея Бацулы, сообщает пресс-служба белорусов.

Отныне Бацула будет играть за "Динамо" на постоянной основе. Новый контракт сторон рассчитан до конца 2021 года.

Отметим, что в Минск украинский защитник переехал в июне 2020-го года и за вторую половину сезона сыграл в 13-ти матчах, отметился одной результативной передачей.

Ранее в Украине Бацула играл за "Ворсклу", "Кремень", "Зирку" и "Александрию", после чего летом 2018 года и перебрался в Бельгию.