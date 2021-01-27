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Матвиенко: Мы пока далеки от оптимальной формы, физически готовы процентов на 50
Добирать будут на втором сборе
Защитник "
"На самом деле мы пока далеки от оптимальной формы. Однако через эти игры мы набираем и смотрим, чего не хватает команде и что нужно улучшить.
Мое мнение – физическая форма готова процентов на 50", – сказал Матвиенко.
Напомним, что на свой второй сбор в Турцию
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Источник:ТК Футбол
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