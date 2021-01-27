Матвиенко: Мы пока далеки от оптимальной формы, физически готовы процентов на 50

Защитник " Шахтера " Николай Матвиенко в эфире ТК "Футбол" подвёл итоги первого учебно-тренировочного сбора команды.

"На самом деле мы пока далеки от оптимальной формы. Однако через эти игры мы набираем и смотрим, чего не хватает команде и что нужно улучшить.

Мое мнение – физическая форма готова процентов на 50", – сказал Матвиенко.