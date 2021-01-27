  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Матвиенко: Мы пока далеки от оптимальной формы, физически готовы процентов на 50
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матвиенко: Мы пока далеки от оптимальной формы, физически готовы процентов на 50

Премьер-лига
(1 голосов)

Добирать будут на втором сборе

Матвиенко: Мы пока далеки от оптимальной формы, физически готовы процентов на 50
Новина українською

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко в эфире ТК "Футбол" подвёл итоги первого учебно-тренировочного сбора команды.

"На самом деле мы пока далеки от оптимальной формы. Однако через эти игры мы набираем и смотрим, чего не хватает команде и что нужно улучшить.

Мое мнение – физическая форма готова процентов на 50", – сказал Матвиенко.

Напомним, что на свой второй сбор в Турцию "Шахтер" отправится в пятницу 29 января.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...