ПФК Львов заменил соперника на сборе

Накануне стало известно, что " сине-золотые львы " заменили соперника в первой контрольной встрече на сборе в Турции.

"Горожанам" так и не удалось договориться о проведении спарринга с ранее анонсированным соперником - северомакедонским ФК "Академия Пандева" (Струмица).

Сегодня, 28 января, в турецком Белеке противостоять команде Шумского будет черногорский коллектив "Рудар" (Плевля). Старт встречи запланирован на 17:30.