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ПФК Львов заменил соперника на сборе

Премьер-лига
(2 голосов)

Академии Пандева не будет

ПФК Львов заменил соперника на сборе
Новина українською

Накануне стало известно, что "сине-золотые львы" заменили соперника в первой контрольной встрече на сборе в Турции.

"Горожанам" так и не удалось договориться о проведении спарринга с ранее анонсированным соперником - северомакедонским ФК "Академия Пандева" (Струмица).

Сегодня, 28 января, в турецком Белеке противостоять команде Шумского будет черногорский коллектив "Рудар" (Плевля). Старт встречи запланирован на 17:30.

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В статье: ФК Львов Виталий Шумский тренировочный сбор ПФК Львов Академия Пандев (Македония)
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Источник:
ПФК Львів

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