Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ПФК Львов заменил соперника на сборе
Академии Пандева не будет
Накануне стало известно, что "
"Горожанам" так и не удалось договориться о проведении спарринга с ранее анонсированным соперником - северомакедонским ФК "Академия Пандева" (Струмица).
Сегодня, 28 января, в турецком Белеке противостоять команде Шумского будет черногорский коллектив "Рудар" (Плевля). Старт встречи запланирован на 17:30.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ПФК Львів
Популярное сейчас
- С Сигурдссоном и Борячуком у Руха возникли первые проблемы
- Суркис возмутился словам Сабо о Ференцвароше и вспомнил, как тот некрасиво ушел из Динамо
- Один из клубов Второй лиги решил покинуть соревнования
- Игорь Суркис рассказал, кому пришла идея пригласить в Динамо Луческу
- Больше не малыш. Фернандо Торрес шокировал общественность невероятной мускулатурой. ФОТО
- Яркая девушка молодой итальянской звезды, которая готова покорять мир высокой моды. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...