Премьер-лига
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Нигерия, Латвия и Грузия - известны еще три спарринг-партнера Зари на сборах в Турции
Итоговые планы луганчан
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29 января луганчане сыграют с нигерийским футбольным клубом "МФМ".
2 февраля "Заря" проведет спарринг с латвийской "Валмиерой".
И завершит сбор команда 6 февраля встречей с тбилисским "Динамо".
Напомним, что уже 7 февраля "Заря" вернётся со сборов в Украину, где на месте продолжит подготовку к возобновлению чемпионата.
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Источник:ФК Заря
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