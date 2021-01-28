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Нигерия, Латвия и Грузия - известны еще три спарринг-партнера Зари на сборах в Турции

Премьер-лига
(1 голосов)

Итоговые планы луганчан

Нигерия, Латвия и Грузия - известны еще три спарринг-партнера Зари на сборах в Турции
Новина українською

"Заря" утвердила трех последних спарринг-партнеров на своем турецком сборе.

29 января луганчане сыграют с нигерийским футбольным клубом "МФМ".

2 февраля "Заря" проведет спарринг с латвийской "Валмиерой".

И завершит сбор команда 6 февраля встречей с тбилисским "Динамо".

Напомним, что уже 7 февраля "Заря" вернётся со сборов в Украину, где на месте продолжит подготовку к возобновлению чемпионата.

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В статье: Заря (Луганск)
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Источник:
ФК Заря

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