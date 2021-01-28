Львов начал турецкий сбор с разгромной победы

В четверг, 28 января, " Львов " провел свой первый спарринг в рамках турецких сборов. Соперником стал черногорский коллектив "Рудар".

Стартовые минуты матча прошли довольно живо. "Львов" больше атаковал и выглядел явно предпочтительнее соперника. Уже к перерыву украинцы забили три гола, причем дублем отметился Шина. Еще один прямым ударом со штрафного добавил новичок команды Брикнер.

После перерыва игра перешла в более спокойное русло. Забитых голов после перерыва замечено не было. Как итог – 3:0 в пользу Львов.

Львов – Рудар (Плевля, Черногория) 3:0

Голы: Шина -2, Брикнер

"Львов": Костик, Махмутович, Михоуби, Якимец, игрок на просмотре, Шина (Грисьо, 38, Топчий, 80), Эрнест, Сабино, Казлаускас (Ременяк, 46), Брикнер (Крушинский, 46), Нич (игрок на просмотре, 60)

Замены: Ильющенков, Серватяк, Комарец