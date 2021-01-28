Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Львов начал турецкий сбор с разгромной победы
Сине-золотые львы разгромили черногорцев
В четверг, 28 января, "
Стартовые минуты матча прошли довольно живо. "Львов" больше атаковал и выглядел явно предпочтительнее соперника. Уже к перерыву украинцы забили три гола, причем дублем отметился Шина. Еще один прямым ударом со штрафного добавил новичок команды Брикнер.
После перерыва игра перешла в более спокойное русло. Забитых голов после перерыва замечено не было. Как итог – 3:0 в пользу Львов.
Львов – Рудар (Плевля, Черногория) 3:0
Голы: Шина -2, Брикнер
"Львов": Костик, Махмутович, Михоуби, Якимец, игрок на просмотре, Шина (Грисьо, 38, Топчий, 80), Эрнест, Сабино, Казлаускас (Ременяк, 46), Брикнер (Крушинский, 46), Нич (игрок на просмотре, 60)
Замены: Ильющенков, Серватяк, Комарец
Популярное сейчас
- Суркис назвал нынешний бюджет Динамо
- Эдегор в Арсенале, Флик может покинуть Баварию. Трансферный центр зарубежного футбола. LIVE
- С Сигурдссоном и Борячуком у Руха возникли первые проблемы
- Умер старший брат президента Шахтера Рината Ахметова
- Яркая девушка молодой итальянской звезды, которая готова покорять мир высокой моды. ФОТО
- Алина Буяльская: Глупо рассуждать, что все футболисты взяли девушек из одной пробирки