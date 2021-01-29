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Игрок Днепра-1: Болею за Олимпик, когда они играют не против моей команды

Премьер-лига
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Для него донецкий клуб "футбольный дом"

Игрок Днепра-1: Болею за Олимпик, когда они играют не против моей команды
Новина українською

Вратарь "Днепра-1" Заури Махарадзе рассказал, почему не захотел остаться в "Олимпике" и перешел в луганскую "Зарю".

"Олимпик", как говорится "мой футбольный дом". Когда-то дал мне дорогу в футбол и туда вернуться мысли всегда есть. Это не то, что ты хочешь туда вернуться, а просто где тебе было хорошо, туда и тянет. Но ты понимаешь, что эта страница на сегодняшний день перевернута. Соответственно, ты двигаешься дальше, развиваешься.

Если я решил из этого клуба перейти в другой, то значит, что я принял правильное решение. Я болею за "Олимпик", когда они играют не против моей команды. Со всеми поддерживаю связь, слежу за ними. Думаю, что у каждого футболиста есть родная команда, куда тебя тянет. Не потому, что ты хочешь там играть. А так как эта атмосфера, люди, с которыми тебе очень хорошо, это абсолютно нормально.

Ушел из "Олимпика" потому, что захотел перейти в клуб с большими еврокубковыми амбициями. В "Олимпик" они были, но на тот момент мне поступило предложение из луганской "Зари". Тогда луганчане уже боролись за третьи места, интересно тогда было попробовать себя в новой команде, коллективе", - сказал Махарадзе.

Напомним, что 27-летний футболист выступал в составе "Олимпика" с 2010 по 2018-й год. В "Заре" провел два года, после подписал контракт до конца текущего сезона с "Днепр-1".

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В статье: Заря (Луганск) Олимпик (Донецк) Заури Махарадзе СК Днепр-1 Днепр-1
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