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Луческу: Когда я принял Динамо, команда находилась в очень плохой ситуации

Премьер-лига
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Тренер подвел первые итоги своей работы в Динамо

Луческу: Когда я принял Динамо, команда находилась в очень плохой ситуации
Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал о своем приходе в киевский клуб летом 2020 года.

"Я принял "Динамо" в очень сложной ситуации: с тех пор как покинул "Шахтер", киевляне сильно поменяли команду, практически все опытные игроки ушли. Был резкий крен в сторону молодежи, которая просто не была готова играть на таком уровне. Братья Григорий и Игорь Суркисы пригласили меня, чтобы поговорить о сотрудничестве. Они прекрасно знали, кого зовут, и учитывали мое прошлое в "Шахтере". Новости о переговорах попали в СМИ, начались протесты фанатов, и я хотел было отказаться от приглашения. Но президент клуба постоянно звонил мне, мы много общались. В итоге я согласился возглавить "Динамо".

Команда находилась в очень плохой ситуации: восемь футболистов были травмированы или восстанавливались после операций. Приходилось ставить в основу молодого Забарного, выпускать игроков не на их родных позициях. Но в итоге все пошло хорошо — мы выиграли Суперкубок, а потом преодолели отбор в Лигу чемпионов. Осенью было тяжело, потому что из-за коронавируса у нас разом вылетала большая группа опытных игроков. А мы, помимо чемпионата, играли еще с "Ювентусом" и "Барселоной" в Лиге чемпионов. Мы сразу понимали, что шансов обойти лидеров группы нет, и готовились к матчам с "Ференцварошем". Задачу выполнили — вышли в плей-офф Лиги Европы, где теперь сыграем с очень сильным "Брюгге".

Сейчас у нас все еще очень молодая команда, но мы неплохо выступаем в национальном чемпионате. Такие ребята, как Забарный, Миколенко, Попов, Супряга, Шапаренко, Цыганков и другие, очень дисциплинированы и готовы слушать, что я говорю им. Они здорово учатся, и, думаю, у них большое будущее. Очень жаль, что случилась эта пандемия. "Динамо" всегда славилось своими болельщиками. Они гнали команду вперед, помогали добиваться побед. Всем большим клубам фанаты дают минимум 10% успеха, что очень важно при равной игре в сложной ситуации. Не могу дождаться, когда все это уже закончится", - рассказал Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
sport-express.ru

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