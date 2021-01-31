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Ворскла - Дрита: видео онлайн трансляция

Премьер-лига
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Очередной контрольный матч команды Максимова

Ворскла - Дрита: видео онлайн трансляция
UA-Футбол
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Полтавская "Ворскла" продолжает подготовку к весенней части сезона. Очередным соперником полтавчан станет представитель Косово - футбольный клуб "Дрита". Начало встречи 31-го января, в 14:30.

"Ворскла" 14:30 "Дрита"

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В статье: Ворскла (Полтава) Дрита (Гнилане)
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