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Ворскла - Дрита: видео онлайн трансляция
Очередной контрольный матч команды Максимова
Полтавская "Ворскла" продолжает подготовку к весенней части сезона. Очередным соперником полтавчан станет представитель Косово - футбольный клуб "Дрита". Начало встречи 31-го января, в 14:30.
"Ворскла" 14:30 "Дрита"
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