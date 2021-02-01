Де Пеной интересуются клубы Португалии и США - в Динамо ему повысили зарплату

Ведущий Профутбол digital Владимир Зверов заявил, что в уругвайского полузащитника левого фланга " Динамо " Карлоса де Пены было предложение из американской лиги MLS.

Ранее его звал клуб "Сан-Хосе", там латиноамериканский тренер. И на этот раз было предложение от другого клуба. Но после того был разговор с президентом "Динамо", Карлосу повысили зарплату и он остался.

Однако контракт с киевским "Динамо" действует до конца 2021 года. Также по Карлоса де Пене есть интерес из Португалии. Правда, его семья живет в США.