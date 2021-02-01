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Де Пеной интересуются клубы Португалии и США - в Динамо ему повысили зарплату

Премьер-лига
(1 голосов)

Захотели пока удержать

Де Пеной интересуются клубы Португалии и США - в Динамо ему повысили зарплату
Новина українською

Ведущий Профутбол digital Владимир Зверов заявил, что в уругвайского полузащитника левого фланга "Динамо" Карлоса де Пены было предложение из американской лиги MLS.

Ранее его звал клуб "Сан-Хосе", там латиноамериканский тренер. И на этот раз было предложение от другого клуба. Но после того был разговор с президентом "Динамо", Карлосу повысили зарплату и он остался.

Однако контракт с киевским "Динамо" действует до конца 2021 года. Также по Карлоса де Пене есть интерес из Португалии. Правда, его семья живет в США.

Напомним, что Карлос Де Пена присоединился к "Динамо" как свободный агент в 2019 году.

Читайте такжеУ де Пены зимой было предложение из АПЛ, но Суркис убедил игрока остаться
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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) чемпионат Португалии Карлос де Пена
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Источник:
Профутбол digital

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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
01.02.2021 в 09:38
Суркис ужасно тупорылый! Взял чувака свободным агентом и может продать за бабло,а в итоге уйдет свободным агентом! Клоун
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