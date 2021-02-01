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СМИ: Динамо интересуется лидером гонки бомбардиров чемпионата Турции

Премьер-лига
(3 голосов)

Аарон Бупендза проводит фантастический сезон

СМИ: Динамо интересуется лидером гонки бомбардиров чемпионата Турции
Новина українською

"Динамо" проявляет интерес к 24-летнему габонскому форварду турецкого "Хатайспора" Аарону Бупендзе.

По информации турецкого издания NTV Spor, киевский клуб уже контактировал с руководством "Хатайспора" на предмет возможного трансфера. При этом "Хатайспор" ответил, что готов отпустить игрока за 10 млн евро и одного из футболистов "бело-синих", чье имя не раскрывается.

Также отмечается, что кроме "Динамо" интерес к габонскому форварду проявляют "Галатасарай" и "Истанбул".

Бупендза выступает за "Хатайспор" с лета 2020 года. В турецкий клуб он пришел из "Бордо", и в 19 матчах Суперлиги нынешнего сезона уже забил 15 мячей, являясь на данный момент лидером гонки бомбардиров.

Контракт игрока рассчитан до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает форварда в 450 тысяч евро.

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В статье: Динамо (Киев) Хатайспор Аарон Бупендза
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Комментарии (3)
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Сварщик (Винница)
01.02.2021 в 20:03
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0
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c99baf (Харьков)
01.02.2021 в 19:40
Это как раз то,что нужно "полярным совам".Надо брать!
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0
0
FC Energy (Новая Каховка)
01.02.2021 в 19:32
Нереальная сумма
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