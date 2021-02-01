Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
СМИ: Динамо интересуется лидером гонки бомбардиров чемпионата Турции
Аарон Бупендза проводит фантастический сезон
"
По информации турецкого издания NTV Spor, киевский клуб уже контактировал с руководством "Хатайспора" на предмет возможного трансфера. При этом "Хатайспор" ответил, что готов отпустить игрока за 10 млн евро и одного из футболистов "бело-синих", чье имя не раскрывается.
Также отмечается, что кроме "Динамо" интерес к габонскому форварду проявляют "Галатасарай" и "Истанбул".
Бупендза выступает за "Хатайспор" с лета 2020 года. В турецкий клуб он пришел из "Бордо", и в 19 матчах Суперлиги нынешнего сезона уже забил 15 мячей, являясь на данный момент лидером гонки бомбардиров.
Контракт игрока рассчитан до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает форварда в 450 тысяч евро.
Популярное сейчас
- Селезнева отчислили из Колоса из-за состояния алкогольного опьянения, в котором тот прибыл на контрольный матч
- Официально. Виктор Коваленко стал игроком Аталанты
- Что там у Коваленко и амбициозные Карпаты из Галича. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Динамо сыграет с Динамо, Шахтёр выиграл только один матч на сборах. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Сексуальная девушка-хирург футболиста, который вчера променял Милан на Лацио. ФОТО
- Великолепная девушка одноклубника Зинченко, которая борется за окружающую среду. ФОТО