СМИ: Динамо интересуется лидером гонки бомбардиров чемпионата Турции

" Динамо " проявляет интерес к 24-летнему габонскому форварду турецкого "Хатайспора" Аарону Бупендзе.

По информации турецкого издания NTV Spor, киевский клуб уже контактировал с руководством "Хатайспора" на предмет возможного трансфера. При этом "Хатайспор" ответил, что готов отпустить игрока за 10 млн евро и одного из футболистов "бело-синих", чье имя не раскрывается.

Также отмечается, что кроме "Динамо" интерес к габонскому форварду проявляют "Галатасарай" и "Истанбул".

Бупендза выступает за "Хатайспор" с лета 2020 года. В турецкий клуб он пришел из "Бордо", и в 19 матчах Суперлиги нынешнего сезона уже забил 15 мячей, являясь на данный момент лидером гонки бомбардиров.

Контракт игрока рассчитан до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает форварда в 450 тысяч евро.