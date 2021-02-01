Палкин: Будем возвращать из аренды тех игроков, кто сегодня готов быть в Шахтере

Генеральный директор " Шахтера " Сергей Палкин рассказал о перспективах молодых игроков команды.

– Вместе с командой на сборах работает Михаил Мудрик. Насколько его появление долговременно?

– Все ребята, которых вы видите на поле на тренировке, находятся в равных конкурентных условиях. Будет играть тот, кто окажется сильнее, включая Мудрика.

– Может ли этой зимой вернуться из аренды Ефим Конопля?

– Думаю, на данном этапе нет, но в конце сезона мы будем садиться и принимать решение.

– За кем из арендованных игроков "Шахтер" сейчас тщательно следит? Кого можно ждать в команде? Чех, Бондаренко, Кайоде, Очеретько?

– Следим за всеми футболистами, независимо от фамилии. Тех, кто привлекает наше внимание, кто сегодня готов быть в "Шахтере" – а это, я хочу сказать, очень сложно, – мы, естественно, будем возвращать.