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Палкин: Будем возвращать из аренды тех игроков, кто сегодня готов быть в Шахтере

Премьер-лига
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К вопросу о молодежи

Палкин: Будем возвращать из аренды тех игроков, кто сегодня готов быть в Шахтере
Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о перспективах молодых игроков команды.

– Вместе с командой на сборах работает Михаил Мудрик. Насколько его появление долговременно?

– Все ребята, которых вы видите на поле на тренировке, находятся в равных конкурентных условиях. Будет играть тот, кто окажется сильнее, включая Мудрика.

– Может ли этой зимой вернуться из аренды Ефим Конопля?

– Думаю, на данном этапе нет, но в конце сезона мы будем садиться и принимать решение.

– За кем из арендованных игроков "Шахтер" сейчас тщательно следит? Кого можно ждать в команде? Чех, Бондаренко, Кайоде, Очеретько?

– Следим за всеми футболистами, независимо от фамилии. Тех, кто привлекает наше внимание, кто сегодня готов быть в "Шахтере" – а это, я хочу сказать, очень сложно, – мы, естественно, будем возвращать.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) Оларенваджу Кайоде Михаил Мудрик Ефим Конопля Максим Чех Олег Очеретько
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Источник:
ФК Шахтер

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