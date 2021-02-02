Селезнев: пьянство, воображение и реальность. Все складывается в один пазл + видео

Игорь Цыганик не верит, что Евгений Селезнёв пьяным мог выйти на футбольное поле. Мол, в профессиональной команде это невозможно. Оценочные субъективные суждения не стоит опровергать, но в этом случае всё очень легко объясняется и одно другому не противоречит.

Селезнёв действительно пьяным на поле в день 31-го января 2021-го года не появлялся. Путаница возникла после отчета пресс-службы "Колоса" о контрольном матче ковалевского клуба с "Рухом" (Брест). Фамилия Селезнёва пресс-службой была внесена в стартовый протокол, а дальше, по информации пресс-службы, игрок был заменен на десятой минуте на Данфа. Протокол на официальном сайте клуба изменился (фамилия Селезнёва исчезла из списков) после публикации на UA-Футбол этих слов:

"На официальном сайте Колоса указано, что Евгений Селезнёв провел на поле десять минут, после чего был заменен. Наши источники говорят, что нападающий не играл вообще, а был исключен Костышиным с состава и клуба сразу после того, как выяснилось, что Селезнёв пьян".

Первоочередный вариант представленного пресс-службой состава "Колоса" (с Селезнёвым в основе) можно найти на большинстве украинских спортивных СМИ.

Также доказательством служит информация с официального сайта "Руха" о составе "Колоса", где в основе значится Евгений Селезнёв. С учетом наличия примечаний об игроках на просмотре (ИНП), можно утверждать, что информация взята с официального сайта "Колоса".

Нынче же протокол выглядит вот так:

То есть, Селезнёв не играл, как и было изначально сказано нашими источниками. Не играл, но пил.

Сам Селезнёв в эфире Цыганик-LIVE отметил, что все это бред, мол, можете ли вы представить его пьяным на поле? Представлять не нужно, можно посмотреть вот это видео (ниже). На нем видно, как игроки двух команд и арбитры, выстроившись для почтения национального гимна Украины, ждут одного футболиста. Этот футболист появляется из подтрибунного помещения с опозданием, после чего ведет себя неадекватно.

Спортивный журналист – не врач-нарколог, чтобы ставить диагноз, однако биомеханика движений Евгения Селезнёва (7-й номер), зафиксирована на видео, вряд ли соответствует нормам поведения здорового трезвого человека.

Цыганик отметил, что у клуба "Колос" первые претензии к Селезнёву относительно не соблюдения им спортивного режима появились еще в октябре. Видео датировано как раз октябрем 2020-го года. Это матч между командами "Колос" U-21 - "Олимпик" U-21 (8-й тур чемпионата Украины U-21). Вот полная запись того поединка (интересующий нас фрагмент – с 11:20 по 13:40).

Наконец, если причина – не пьянство (или употребление каких-то других дурманящих сознание веществ), почему ни тренер Костышин, ни игрок Селезнёв не раскрывают мотивов такого серьезного решения как отчисление футболиста из клуба посреди сезона в разгар тренировочных сборов?

Ведь факт отчисления состоялся – должна быть и причина.