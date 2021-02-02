  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Селезнев: пьянство, воображение и реальность. Все складывается в один пазл + видео
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Селезнев: пьянство, воображение и реальность. Все складывается в один пазл + видео

Премьер-лига
(1 голосов)

Неприятная, но реальная история

Селезнев: пьянство, воображение и реальность. Все складывается в один пазл + видео
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Игорь Цыганик не верит, что Евгений Селезнёв пьяным мог выйти на футбольное поле. Мол, в профессиональной команде это невозможно. Оценочные субъективные суждения не стоит опровергать, но в этом случае всё очень легко объясняется и одно другому не противоречит.

Селезнёв действительно пьяным на поле в день 31-го января 2021-го года не появлялся. Путаница возникла после отчета пресс-службы "Колоса" о контрольном матче ковалевского клуба с "Рухом" (Брест). Фамилия Селезнёва пресс-службой была внесена в стартовый протокол, а дальше, по информации пресс-службы, игрок был заменен на десятой минуте на Данфа. Протокол на официальном сайте клуба изменился (фамилия Селезнёва исчезла из списков) после публикации на UA-Футбол этих слов:

"На официальном сайте Колоса указано, что Евгений Селезнёв провел на поле десять минут, после чего был заменен. Наши источники говорят, что нападающий не играл вообще, а был исключен Костышиным с состава и клуба сразу после того, как выяснилось, что Селезнёв пьян".

Первоочередный вариант представленного пресс-службой состава "Колоса" (с Селезнёвым в основе) можно найти на большинстве украинских спортивных СМИ.

Селезнев: пьянство, воображение и реальность. Все складывается в один пазл + видео - изображение 1

Селезнев: пьянство, воображение и реальность. Все складывается в один пазл + видео - изображение 2

Селезнев: пьянство, воображение и реальность. Все складывается в один пазл + видео - изображение 3

Также доказательством служит информация с официального сайта "Руха" о составе "Колоса", где в основе значится Евгений Селезнёв. С учетом наличия примечаний об игроках на просмотре (ИНП), можно утверждать, что информация взята с официального сайта "Колоса".

Селезнев: пьянство, воображение и реальность. Все складывается в один пазл + видео - изображение 4

Нынче же протокол выглядит вот так:

Селезнев: пьянство, воображение и реальность. Все складывается в один пазл + видео - изображение 5

То есть, Селезнёв не играл, как и было изначально сказано нашими источниками. Не играл, но пил.

Сам Селезнёв в эфире Цыганик-LIVE отметил, что все это бред, мол, можете ли вы представить его пьяным на поле? Представлять не нужно, можно посмотреть вот это видео (ниже). На нем видно, как игроки двух команд и арбитры, выстроившись для почтения национального гимна Украины, ждут одного футболиста. Этот футболист появляется из подтрибунного помещения с опозданием, после чего ведет себя неадекватно.

Спортивный журналист – не врач-нарколог, чтобы ставить диагноз, однако биомеханика движений Евгения Селезнёва (7-й номер), зафиксирована на видео, вряд ли соответствует нормам поведения здорового трезвого человека.

Цыганик отметил, что у клуба "Колос" первые претензии к Селезнёву относительно не соблюдения им спортивного режима появились еще в октябре. Видео датировано как раз октябрем 2020-го года. Это матч между командами "Колос" U-21 - "Олимпик" U-21 (8-й тур чемпионата Украины U-21). Вот полная запись того поединка (интересующий нас фрагмент – с 11:20 по 13:40).

Наконец, если причина – не пьянство (или употребление каких-то других дурманящих сознание веществ), почему ни тренер Костышин, ни игрок Селезнёв не раскрывают мотивов такого серьезного решения как отчисление футболиста из клуба посреди сезона в разгар тренировочных сборов?

Ведь факт отчисления состоялся – должна быть и причина.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Селезнев Руслан Костышин Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
adidas77 (Cумы)
02.02.2021 в 02:35
По моему это не алкоголь, а что то другое...
Ответить
0
0
avatar
Металлист Харьков
02.02.2021 в 02:15
Он и без выпивки ведёт себя как клоун ! Ну а тут просто пипец (((( Цирк на дроте (((
Ответить
0
0
densmen (Чернигов)
02.02.2021 в 01:55
Бухать это образ жизни почти каждого донбасяу,тем более это друг еще одного алкана Милевского. Обидно то какой пример он показывает молодым игрокам. Пойдет по стопам Саленко
Ответить
0
0
Dandelion79
02.02.2021 в 01:44
а нафіга його взагалі з роздягальні випускали - невже тренери в роздягальні не бачили його стан... ну не може людина за дві хвилини (поки всі пішли на поле, а він залишився в роздягальні) накидатись до такого стану - елементарно алкоголь не встигне рознестись алкоголь по тілу, щоб довести до такого стану...
Ответить
0
0
densmen (Чернигов)
02.02.2021 в 01:57
Сейчас к сожалению такой футбол что этим мажорикам все прощают , раньше бы таких пендялей настреляли что забыл бы сразу как пить даже вне спорта
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...