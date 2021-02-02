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Трое игроков Зари заинтересовали скаутов из Серии А

Премьер-лига
(1 голосов)

Те посетили один из спаррингов

Трое игроков Зари заинтересовали скаутов из Серии А
Новина українською

Скауты итальянской Серии А посетили контрольний поединок "Заря" – "Шкендия" на сборе в Турции.

Их заинтересовали игроки луганской команды Владислав Кабаев, Егор Назарина и Владислав Кочергин. Все трое вышли на поле в стартовом составе.

В то же время из каких именно клубов Серии А были скауты - неизвестно.

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Добавим, что Кочергин является лучшим бомбардиром "Зари" - в его активе пять голов и две результативные передачи. Ранее интерес к нему приписывали киевскому "Динамо".

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В статье: Заря (Луганск) Серия А Владислав Кабаев Егор Назарина Владислав Кочергин
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Комментарии (1)
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Запорізьке Торпедо (zp)
02.02.2021 в 14:23
Качу и Кабу продавать нежелательно сейчас
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