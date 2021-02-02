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Заря - Валмиера: видео онлайн трансляция

Премьер-лига
(2 голосов)

Команда Скрипника продолжает подготовку к сезону

Заря - Валмиера: видео онлайн трансляция
UA-Футбол
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Луганская "Заря" сегодня проведет очередной свой спарринг на зимних турецких сборах. В соперниках - латвийский клуб "Валмиера". Начало матча в 16:00

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Товарищеский матч
"Заря" 16:00 "Валмиера"

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В статье: Заря (Луганск) Валмиера
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