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Заря - Валмиера: видео онлайн трансляция
Команда Скрипника продолжает подготовку к сезону
Луганская "Заря" сегодня проведет очередной свой спарринг на зимних турецких сборах. В соперниках - латвийский клуб "Валмиера". Начало матча в 16:00
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Товарищеский матч
"Заря" 16:00 "Валмиера"
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