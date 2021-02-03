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Шапаренко признался об усталости игроков Динамо и рассказал о визите тренерского штаба Шевченко
Приняли в составе молодежь
Полузащитник "
- В принципе, настроение хорошее. Есть определенная усталость, но все понимают, что это сбор. Из-за работы она обязательно пройдет.
- Насколько улучшилось настроение команды после победы над тбилисским "Динамо"?
- Победы - это всегда хорошо, они добавляют настроения команде. И тренируется легче после побед. Конечно, хочется, чтобы так было чаще.
- Болельщики хотят видеть только победы от своей любимой команды, но на сборе результат - не главный. А что на первом месте во время подготовительного периода?
- На сборе главное вспомнить то, что мы наигрывали летом, добавить некоторые новые детали в нашу игру и чтобы все подошли к возобновлению сезона в хорошей форме.
- Несколько молодых игроков из U-21 и U-19 сейчас тренируются с первой командой. Как их приняли, как они адаптировались?
- Нормально встретили их, никто плохо не ставится к ним. Все готовы помочь советом, подсказать, как действовать в том или ином эпизоде.
- Не видишь в них страха перед тренировками в первой команде под руководством главного тренера?
- Такого точно нет. Ребята молодцы, стараются, работают на максимуме, хотят проявить себя.
- Приехал тренерский штаб сборной Украины. Это придало мотивации работать еще активнее на тренировке?
- У меня всегда есть мотивация работать на тренировках, независимо от того, кто присутствует на занятиях.
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