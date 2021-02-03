Шапаренко признался об усталости игроков Динамо и рассказал о визите тренерского штаба Шевченко

Полузащитник " Динамо " Николай Шапаренко поделился впечатлениями от тренировочного процесса на подготовительном сборе в Турции.

- В принципе, настроение хорошее. Есть определенная усталость, но все понимают, что это сбор. Из-за работы она обязательно пройдет.

- Насколько улучшилось настроение команды после победы над тбилисским "Динамо"?

- Победы - это всегда хорошо, они добавляют настроения команде. И тренируется легче после побед. Конечно, хочется, чтобы так было чаще.

- Болельщики хотят видеть только победы от своей любимой команды, но на сборе результат - не главный. А что на первом месте во время подготовительного периода?

- На сборе главное вспомнить то, что мы наигрывали летом, добавить некоторые новые детали в нашу игру и чтобы все подошли к возобновлению сезона в хорошей форме.

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- Несколько молодых игроков из U-21 и U-19 сейчас тренируются с первой командой. Как их приняли, как они адаптировались?

- Нормально встретили их, никто плохо не ставится к ним. Все готовы помочь советом, подсказать, как действовать в том или ином эпизоде.

- Не видишь в них страха перед тренировками в первой команде под руководством главного тренера?

- Такого точно нет. Ребята молодцы, стараются, работают на максимуме, хотят проявить себя.

- Приехал тренерский штаб сборной Украины. Это придало мотивации работать еще активнее на тренировке?

- У меня всегда есть мотивация работать на тренировках, независимо от того, кто присутствует на занятиях.