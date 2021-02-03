Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ингулец арендовал финалиста Кубка Украины
Денис Васин проведет остаток текущего сезона в клубе из Петрово
31-летний украинский вингер Денис Васин подписал полугодовой контракт с клубом и на правах аренды до конца текущего сезона будет выступать за футбольный клуб "Ингулец". Игрок выбрал себе номер 7.
Васин известный по выступлениям в составе таких команд, как одесский "Черноморец", "Карпаты", "Сталь", "Ильичевец" и белорусская "Белшина", а также нескольких юношеских сборных Украины, в частности, U-17 и U-18 и молодежной сборной Украина.
В составе "Черноморца" Васин стал серебряным призером Первой лиги чемпионата Украины. В составе полтавской "Ворсклы" стал бронзовым призером чемпионата Украины 2017/18 и финалистом Кубка Украины 2019/20.
Популярное сейчас
- Кравченко перешел в Черноморец, Хачериди сватают в Ворсклу. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Тарас Михалик устроился тренером в команде Второй лиги
- Динамо торгует бомбардира, Яремчук снова поссорился, а МЮ забил 9 голов. Главные новости от 2 февраля
- Ужасное зрелище. В Интернет выложили новые фотографии Донбасс Арены
- Хорватская красотка проспойлерила переход своего бойфренда в Ливерпуль, но трансфер сорвался. ФОТО
- По душу Ярмолы? Лингард показал упакованные чемоданы. ФОТО