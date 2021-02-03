Ингулец арендовал финалиста Кубка Украины

31-летний украинский вингер Денис Васин подписал полугодовой контракт с клубом и на правах аренды до конца текущего сезона будет выступать за футбольный клуб "Ингулец". Игрок выбрал себе номер 7.

Васин известный по выступлениям в составе таких команд, как одесский "Черноморец", "Карпаты", "Сталь", "Ильичевец" и белорусская "Белшина", а также нескольких юношеских сборных Украины, в частности, U-17 и U-18 и молодежной сборной Украина.

В составе "Черноморца" Васин стал серебряным призером Первой лиги чемпионата Украины. В составе полтавской "Ворсклы" стал бронзовым призером чемпионата Украины 2017/18 и финалистом Кубка Украины 2019/20.