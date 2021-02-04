Днепр для меня - больше, чем команда. Сергей Кравченко попрощался с клубом и болельщиками

Экс-капитан "Днепра-1", 37-летний полузащитник Сергей Кравченко, который недавно подписал контракт с "Черноморцем" , попрощался с днепровским клубом.

"Футбол для меня - это больше, чем игра, а "Днепр" - больше, чем команда

За эти 11 лет я прикипел к ней всем сердцем и обрёл здесь настоящую футбольную семью.

Днепр стал для меня вторым домом и родиной моих детей. В команде было много футболистов, тренеров и руководителей, и я благодарен каждому из них. Отдельная благодарность всему персоналу, который, несмотря на все сложности, всегда трудился с полной отдачей. Спасибо каждому сотруднику базы и стадиона. Я всегда сражался за каждого , кто был причастен к клубу и городу и горд, что сегодня могу каждому из них честно смотреть в глаза. Низкий вам поклон!

Я всегда уважал болельщиков и ценил их поддержку(а критика помогала становиться сильнее). Мне хочется сказать очень много хороших слов, но... уверен в одном, этот клуб дал мне намного больше, чем я ему. Поэтому и не говорю прощайте...", - написал Кравченко в Инстаграме.

Отметим, что Кравченко С 2010 по 2017 годы играл за "Днепр", и после реорганизации клуба стал игроком "Днепра-1".

Добавим, что Сергей Кравченко в качестве капитана команды прошел с "Днепром-1" все лиги украинского чемпионата, выходил в полуфинал Кубка Украины.