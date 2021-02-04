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Ушел из жизни отец братьев Суркисов

Премьер-лига
(1 голосов)

Михаилу Суркису был 101 год

Ушел из жизни отец братьев Суркисов
Новина українською

На 102 году жизни умер отец Игоря и Григория Суркисов, Михаил Давыдович Суркис, сообщает официальный сайт "Динамо".

"Динамо" (Киев) выражает глубочайшие соболезнования Игорю и Григорию Суркисам в связи со смертью их отца. Михаил Давыдович прожил долгую, яркую и достойную жизнь, оставив по себе добрую память. Человек - легенда, который перешагнул столетний порог, навсегда будет примером жизнелюбия для большой семьи Суркисов, многочисленных друзей и знакомых", - отмечается в сообщении.

О времени и месте прощания с ним будет сообщено дополнительно.

Известно, что Михаил Суркис военный врач. В 1941-м ушел на войну. Имеет Орден Великой Отечественной войны 2-й степени, два Ордена Красной звезды, Орден Богдана Хмельницкого, больше 25-ти медалей.

После окончания войны служил в оккупированной Германии.

В Киев семья Суркисов переехала в 1957 году, где он продолжил службу в Военной авиационной комендатуре.

После демобилизации в 1963 начал работать врачом-невропатологом в гражданских медицинских учреждениях.

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В статье: Игорь Суркис Григорий Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (2)
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c99baf (Харьков)
04.02.2021 в 22:22
А чего Михаил? Его звали Рахмил...
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alex.belogubko (одесса)
04.02.2021 в 22:20
молодец батя 101 год это срок--соболезную
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