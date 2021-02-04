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Ушел из жизни отец братьев Суркисов
Михаилу Суркису был 101 год
На 102 году жизни умер отец Игоря и Григория Суркисов, Михаил Давыдович Суркис, сообщает официальный сайт "
"Динамо" (Киев) выражает глубочайшие соболезнования Игорю и Григорию Суркисам в связи со смертью их отца. Михаил Давыдович прожил долгую, яркую и достойную жизнь, оставив по себе добрую память. Человек - легенда, который перешагнул столетний порог, навсегда будет примером жизнелюбия для большой семьи Суркисов, многочисленных друзей и знакомых", - отмечается в сообщении.
О времени и месте прощания с ним будет сообщено дополнительно.
Известно, что Михаил Суркис военный врач. В 1941-м ушел на войну. Имеет Орден Великой Отечественной войны 2-й степени, два Ордена Красной звезды, Орден Богдана Хмельницкого, больше 25-ти медалей.
После окончания войны служил в оккупированной Германии.
В Киев семья Суркисов переехала в 1957 году, где он продолжил службу в Военной авиационной комендатуре.
После демобилизации в 1963 начал работать врачом-невропатологом в гражданских медицинских учреждениях.
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