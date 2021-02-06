Спасительный от Леднева. Динамо празднует минимальную победу над Шкендией

Киевское "Динамо" завершило свой очередной матч на турецких сборах. На этот раз соперником команды Луческу была македонская "Шкендия". Соперник новый, но проблемы столичного клуба в атаке остались прежними.

Хотя не все так плохо. Начало матча было за украинцами, футболисты "Динамо" пытались играть активно, быстро перекатывая мяч. Главными действующими лицами были Жерсон, Буяльский и, конечно же, Виктор Цыганков. Однако такого запала хватило не очень надолго, а быстрый гол так и не пришел. Ближе к середине тайма скорость в матче снизилась, а моменты создавались все реже.

Второй тайм - точная копия конца первого. Замены не сильно помогли, выход Супряги вместо Беседина мало что изменил. "Шкендия" также не впечатляла, делая ставки в основном на контратаки, а также дальние удари. Чаще всего, летели они выше цели.

Но несмотря на определенные проблемы, киевский клуб продолжал искать и таки нашел свой гол. Да и кто нашел - Богдан Леднев! Полузащитник вышел на замену на 77-й, а уже на 84-й праздновал взятие ворот - голевую передачу отдал Андриевский. Сразу и не скажешь, что получилось краше - пас или сам удар Богдана. Как бы там ни было, киевляне смогли забить и вырвать непростую победу.

"Динамо" - "Шкендия" 1:0

Гол: Леднев 84

"Динамо": Нещерет (Бойко, 46) - Кендзера (Караваев, 62), Попов (Сирота, 79), Забарный, Миколенко (Сидклей, 77)- Сидорчук (Шепелев, 62), Шапаренко (Андриевский, 62) - Цыганков (Леднев, 77), Буяльский (Дуэлунн, 77), Родригес (де Пена, 62) - Беседин (Супряга, 62)