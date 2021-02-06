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"Любая победа важна". Защитник Динамо подвел итог контрольного матча

Премьер-лига
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Правильный настрой

"Любая победа важна". Защитник Динамо подвел итог контрольного матча
UA-Футбол
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Защитник "Динамо" Виталий Миколенко поделился впечатлениями от контрольного матча против "Шкендии".

"Настраивалась на победу. Как мне показалось, мы в обороне достаточно хорошо сыграли, соперник не имел моментов у наших ворот, и в атаке последнего паса не было.

Тренер сообщил, что в последних трех матчах он равномерно даст игровое время всем футболистам. Как и сегодня - кто-то 75, кто-то 80 минут сыграл, кто-то целую игру. Так в следующем поединке кто-то больше будет отдыхать.

Важность победы? Конечно, любая победа важна, но это сборы, победы не влияют ни на что, а важны в чемпионате", - приводит слова Миколенко официальный сайт киевлян.

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Команде Луческу осталось провести последний матч на сборах - в соперника будет "БАТЭ".

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В статье: Динамо (Киев) Виталий Миколенко
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Источник:
ФК "Динамо"

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