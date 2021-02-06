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"Любая победа важна". Защитник Динамо подвел итог контрольного матча
Правильный настрой
Защитник "Динамо" Виталий Миколенко поделился впечатлениями от контрольного матча против "Шкендии".
"Настраивалась на победу. Как мне показалось, мы в обороне достаточно хорошо сыграли, соперник не имел моментов у наших ворот, и в атаке последнего паса не было.
Тренер сообщил, что в последних трех матчах он равномерно даст игровое время всем футболистам. Как и сегодня - кто-то 75, кто-то 80 минут сыграл, кто-то целую игру. Так в следующем поединке кто-то больше будет отдыхать.
Важность победы? Конечно, любая победа важна, но это сборы, победы не влияют ни на что, а важны в чемпионате", - приводит слова Миколенко официальный сайт киевлян.
Команде Луческу осталось провести последний матч на сборах - в соперника будет "БАТЭ".
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