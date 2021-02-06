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С трудом, но победили. Динамо - Шкендия 1:0. Видео гола и обзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Красивый победный от Леднева

С трудом, но победили. Динамо - Шкендия 1:0. Видео гола и обзор матча
UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" обыграло на полях Турции "Шкендию". Игра складывалась для столичной команды непростым образом, а победный удар был нанесен уже под конец игры. Его автором стал Богдан Леднев, а ассистировал ему Андриевский.

Читайте такжеСпасительный от Леднева. Динамо празднует минимальную победу над Шкендией

"Динамо" - "Шкендия" 1:0
Гол: Леднев 84
"Динамо": Нещерет (Бойко, 46) - Кендзера (Караваев, 62), Попов (Сирота, 79), Забарный, Миколенко (Сидклей, 77)- Сидорчук (Шепелев, 62), Шапаренко (Андриевский, 62) - Цыганков (Леднев, 77), Буяльский (Дуэлунн, 77), Родригес (де Пена, 62) - Беседин (Супряга, 62)

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В статье: Динамо (Киев) Шкендия (Тетово) Богдан Леднев
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Комментарии (1)
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Veteran71 (гор.КИЕВ УКРАИНА)
06.02.2021 в 22:06
Игра так и не клеится............Спасительный от Леднева. Динамо празднует минимальную победу над Шкендией
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