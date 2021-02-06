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С трудом, но победили. Динамо - Шкендия 1:0. Видео гола и обзор матча
Красивый победный от Леднева
Киевское "Динамо" обыграло на полях Турции "Шкендию". Игра складывалась для столичной команды непростым образом, а победный удар был нанесен уже под конец игры. Его автором стал Богдан Леднев, а ассистировал ему Андриевский.
"Динамо" - "Шкендия" 1:0
Гол: Леднев 84
"Динамо": Нещерет (Бойко, 46) - Кендзера (Караваев, 62), Попов (Сирота, 79), Забарный, Миколенко (Сидклей, 77)- Сидорчук (Шепелев, 62), Шапаренко (Андриевский, 62) - Цыганков (Леднев, 77), Буяльский (Дуэлунн, 77), Родригес (де Пена, 62) - Беседин (Супряга, 62)
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