  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ворскла отправила Пешича и Васина по арендам до конца сезона
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ворскла отправила Пешича и Васина по арендам до конца сезона

Премьер-лига
(1 голосов)

Полтавчане реструктуризируют состав

Ворскла отправила Пешича и Васина по арендам до конца сезона
Новина українською

"Ворскла" доложила о двух исходящих сделках.

Форвард Иван Пешич отправился в румынский "Волунтари", а его коллега по амплуа Денис Васин – в "Ингулец". Оба игрока будут выступать в новых клубах на правах полугодичной аренды.

Ранее "Ворскла" арендовала Луизао из "Порту" и Георгия Цитаишвили из "Динамо", а люксембуржец Оливье Тиль был подписан на правах свободного агента.

"Ворскла" возобновит сезон выездным матчем с "Рухом" в следующее воскресенье.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Денис Васин Ингулец (Петрово) Иван Пешич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...