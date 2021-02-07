Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ворскла отправила Пешича и Васина по арендам до конца сезона
Полтавчане реструктуризируют состав
"Ворскла" доложила о двух исходящих сделках.
Форвард Иван Пешич отправился в румынский "Волунтари", а его коллега по амплуа Денис Васин – в "Ингулец". Оба игрока будут выступать в новых клубах на правах полугодичной аренды.
Ранее "Ворскла" арендовала Луизао из "Порту" и Георгия Цитаишвили из "Динамо", а люксембуржец Оливье Тиль был подписан на правах свободного агента.
"Ворскла" возобновит сезон выездным матчем с "Рухом" в следующее воскресенье.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Реал и Севилья обходят Барсу, каталонцы сыграют сегодня. Турнирная таблица Ла Лиги 2020/21
- Ливерпуль - Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча
- АПЛ. Манчестер Юнайтед - Эвертон 3:3. Замена Сульшера привела к спасительному голу ирисок
- Очередной новичок Днепра-1, Ксенз на пути в Первую лигу. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Хорватская красотка проспойлерила переход своего бойфренда в Ливерпуль, но трансфер сорвался. ФОТО
- Украинская Ванда Нара. Скандальная девушка защитника Шахтера станет футбольным агентом
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...