Ворскла отправила Пешича и Васина по арендам до конца сезона

"Ворскла" доложила о двух исходящих сделках.

Форвард Иван Пешич отправился в румынский "Волунтари", а его коллега по амплуа Денис Васин – в "Ингулец". Оба игрока будут выступать в новых клубах на правах полугодичной аренды.

Ранее "Ворскла" арендовала Луизао из "Порту" и Георгия Цитаишвили из "Динамо", а люксембуржец Оливье Тиль был подписан на правах свободного агента.

"Ворскла" возобновит сезон выездным матчем с "Рухом" в следующее воскресенье.