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СМИ: Динамо в последний момент перехватило у ЦСКА хавбека сборной Норвегии U-21

Премьер-лига
(1 голосов)

Эмиль Бохинен уже на пути в Киев?

СМИ: Динамо в последний момент перехватило у ЦСКА хавбека сборной Норвегии U-21
Новина українською

"Динамо" неожиданно включился в гонку за полузащитником "Стабека" Эмилем Бохиненом, сообщает Евро-Футбол.

Ранее ожидалось, что игрок переберётся в московский ЦСКА. Но в последний момент игрока перехватили киевляне, предложил ему лучший контракт.

Потенциальный трансфер 21-летнего норвежца оценивается в полтора миллиона евро.

Бохинен является воспитанником "Стабека", за первую команду которого выступает с сезона 2016/17. Всего на счету левоногого центрхава 9 голов и 10 ассистов в 73 матчах за клуб.

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В статье: ЦСКА (Москва) Динамо (Киев) Стабек (Норвегия)
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
07.02.2021 в 11:40
Гоп - стоп! Перехватчики)
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