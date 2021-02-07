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СМИ: Динамо в последний момент перехватило у ЦСКА хавбека сборной Норвегии U-21
Эмиль Бохинен уже на пути в Киев?
"Динамо" неожиданно включился в гонку за полузащитником "Стабека" Эмилем Бохиненом, сообщает Евро-Футбол.
Ранее ожидалось, что игрок переберётся в московский ЦСКА. Но в последний момент игрока перехватили киевляне, предложил ему лучший контракт.
Потенциальный трансфер 21-летнего норвежца оценивается в полтора миллиона евро.
Бохинен является воспитанником "Стабека", за первую команду которого выступает с сезона 2016/17. Всего на счету левоногого центрхава 9 голов и 10 ассистов в 73 матчах за клуб.
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Kolibri (Киевоград)
07.02.2021 в 11:40
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