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Десна минимально проиграла середняку чемпионата Казахстана
Подопечные Рябоконя не сумели обыграть "Кайсар"
В рамках учебно-тренировочного сбора в Турции команда Александра Рябоконя провела контрольный поединок против казахстанского "Кайсара". По итогу черниговская "Десна" потерпела минимальное поражение. Единственный гол в матче был забит в концовке первого тайма.
Контрольный матч
"Десна" – "Кайсар" 0:1
Гол: Лаукжемис, 41
"Десна": Паст, Тамм, Дима, Конопля, Мостовой, Огиря, Тотовицкий, Арвеладзе, Калитвинцев, Будковский, Гуцуляк.
Запись поединка
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