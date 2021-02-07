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Десна минимально проиграла середняку чемпионата Казахстана

Премьер-лига
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Подопечные Рябоконя не сумели обыграть "Кайсар"

Десна минимально проиграла середняку чемпионата Казахстана
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В рамках учебно-тренировочного сбора в Турции команда Александра Рябоконя провела контрольный поединок против казахстанского "Кайсара". По итогу черниговская "Десна" потерпела минимальное поражение. Единственный гол в матче был забит в концовке первого тайма.

Контрольный матч

"Десна" – "Кайсар" 0:1

Гол: Лаукжемис, 41

"Десна": Паст, Тамм, Дима, Конопля, Мостовой, Огиря, Тотовицкий, Арвеладзе, Калитвинцев, Будковский, Гуцуляк.

Запись поединка

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В статье: Товарищеский матч Десна (Чернигов) Контрольный матч Кайсар (Казахстан)
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