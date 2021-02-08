После происшествий с вылетом из Турции в ПФК Львов сломался автобус

Подопечные Виталия Шумского с приключениями добираются с тренировочных сборов в Турции во Львов.

Самолет с ПФК "Львов" должен был прибыть во Львов из Турции 7 февраля в 20.30. Но поскольку за сильного снегопада местный аэропорт не принимал рейсы, то «горожанам» пришлось ночевать в Стамбуле. Они смогли вылететь только утром 8 февраля. Однако во Львов, а в Киев.

Но на этом проблемы не закончились. Уже в столице сломался клубный автобус "Львова". А когда удалось арендовать другой транспорт, то он надолго застрял в «пробках».

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Тренеру "Львова" Виталию Шумскому теперь придется срочно вносить коррективы в планы подготовки к стартовому поединку весенней части сезона с "Mинаем", который должен состояться в Ужгороде 13 февраля.