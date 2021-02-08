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Нуриев: Очень важно было реализовать пенальти, хотя в Минае уже есть кому исполнять приговор

Премьер-лига
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Игрок подвел итоги тренировочных сборов

Нуриев: Очень важно было реализовать пенальти, хотя в Минае уже есть кому исполнять приговор
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В заключительном спарринге "Mиная" на турецком сборе с "Вересом" хет-триком отметился за закарпатцев Анатолий Нуриев. Форвард прокомментировал свое достижение в спарринге и сбор в Турции.

"Один из голов я записал в свой актив, реализовав пенальти. Для меня это было важно, ведь в осенней части чемпионата УПЛ я в поединках с "Шахтером"и "Десной"не забивал с "точки". Надеюсь, что теперь с "прицелом" и в календарных матчах уже все будет в порядке, хотя в "Mинае" и без меня уже есть кому исполнять "приговор".

Из сыгранных в Турции спаррингов выделил бы игру с "Mарибором". Несмотря на то, что "Mинай"крупно уступил, думаю, что мы все равно извлекли много полезного. И не только, потому что раньше в контрольных матчах не встречались с клубом, регулярно участвовавшим в еврокубках. Словенцы, действительно, произвели отличное впечатление командными действиями, умением уходить из-под прессинга. Ради справедливости нужно сказать, что мы на фоне "Mарибора"тоже смотрелись достойно, разве что в отличие от оппонента не преуспели в реализации созданных голевых моментов. К сожалению, именно в поединке со словенцами я не избежал повреждения и чувствовал дискомфорт до окончания сбора. Сейчас вроде бы все уже в порядке.

В целом я доволен проделанной работой в Турции. Правда, в первые дни не повезло с погодой, но все из запланированного удалось выполнить. Очень важно, что были квалифицированные спарринг-партнеры, действовавшие в разных стилях. Теперь в ближайшие дни постараемся проанализировать допущенные ошибки, сделать правильные выводы и встретить весеннюю часть сезона во всеоружии", - сказал Нуриев.

Напомним, что в текущем сезоне во всех турнирах Анатолий Нуриев сыграл в 14-ти поединках и забил 6 голов.

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В статье: ФК Минай Анатолий Нуриев Минай
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