Тайсон: У всего есть начало, середина и конец

Хавбек "Шахтера" Тайсон продолжает намекать на свой скорый уход из клуба.

Так, в своем Инстаграме бразилец выложил фото в тренировочной форме горняков, сопроводив его такими словами:

"У всего есть начало, середина и конец. Это что-то неизбежное, но всегда имейте в виду, что все длится столько, сколько необходимо, чтобы быть незабываемым, и это период, который мы должны максимально использовать. Пусть это будет благословенный и хороший финал! Моя благодарность", - написал Тайсон.

Напомним, что контракт 33-летнего Тайсона с "горняками" заканчивается нынешним летом, при этом сам игрок не раз говорил о своем желании вернуться в Бразилию. По последним данным, переговоры с футболистом активно ведет "Интернасьонал".