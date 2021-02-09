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Тайсон: У всего есть начало, середина и конец

Премьер-лига
(1 голосов)

Бразилец продолжает намекать

Тайсон: У всего есть начало, середина и конец
Новина українською

Хавбек "Шахтера" Тайсон продолжает намекать на свой скорый уход из клуба.

Так, в своем Инстаграме бразилец выложил фото в тренировочной форме горняков, сопроводив его такими словами:

"У всего есть начало, середина и конец. Это что-то неизбежное, но всегда имейте в виду, что все длится столько, сколько необходимо, чтобы быть незабываемым, и это период, который мы должны максимально использовать. Пусть это будет благословенный и хороший финал! Моя благодарность", - написал Тайсон.

Напомним, что контракт 33-летнего Тайсона с "горняками" заканчивается нынешним летом, при этом сам игрок не раз говорил о своем желании вернуться в Бразилию. По последним данным, переговоры с футболистом активно ведет "Интернасьонал".

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк)
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Комментарии (2)
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Hanter44 (Baburka)
09.02.2021 в 21:37
""Бразилец продолжает намекать".А блогеры продолжают делать вбросы. И никак им не может дойти,что эта тема уже давно не актуальна.И что даже последние тролли на нее не реагируют
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dazo24
09.02.2021 в 21:12
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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