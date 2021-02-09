Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тайсон: У всего есть начало, середина и конец
Бразилец продолжает намекать
Хавбек "Шахтера"
Так, в своем Инстаграме бразилец выложил фото в тренировочной форме горняков, сопроводив его такими словами:
"У всего есть начало, середина и конец. Это что-то неизбежное, но всегда имейте в виду, что все длится столько, сколько необходимо, чтобы быть незабываемым, и это период, который мы должны максимально использовать. Пусть это будет благословенный и хороший финал! Моя благодарность", - написал Тайсон.
Напомним, что контракт 33-летнего Тайсона с "горняками" заканчивается нынешним летом, при этом сам игрок не раз говорил о своем желании вернуться в Бразилию. По последним данным, переговоры с футболистом активно ведет "Интернасьонал".
Популярное сейчас
- Пресс-служба ФК Мариуполь: Владислав Вакула - не наш игрок
- Колесников о Луческу в Динамо сказал словами Ахметова
- Тайсон отказался переходить в Россию
- Луческу нашел центрального защитника, а Суркис - уже за него договорился - СМИ
- Привык к морозам. Бразилец из Шахтера показал улов на зимней рыбалке. ФОТО
- Закрой рот, сучка. Конфликт звезды НБА и эффектной блондинки во время матча превратился в мем. ФОТО
Новости по теме
- 13:32 Украинские Интернасьонал провёл встречу с Шахтёром по поводу Тайсона
- 21:31 Украинские Палкин: Ведем переговоры с Пятовым по новому контракту. По Тайсону также открыты к переговорам
- 20:31 Украинские Кривцов: Коваленко и Тайсон стали бы потерей для Шахтера, но в футболе незаменимых людей не бывает