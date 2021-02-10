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Официально: ПФК Львов подписал воспитанника Черноморца

Премьер-лига
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До недавнего времени он был в Горишних Плавнях

Официально: ПФК Львов подписал воспитанника Черноморца
Новина українською

"Сине-золотые львы" усилились украинским полузащитником Дмитрием Семенивым. Контракт заключен до лета 2023 года.

22-летний хавбек является воспитанником одесского футбола. Предыдущим клубом Семенива был "Горняк-Спорт" (Горишние Плавни), игрок покинул его в статусе свободного агента. Также в биографии молодого украинца выступления за одесские "Черноморец" и "Реал Фарма". Был в карьере новичка также вояж в Латвии, где он выступал за "Лиепаю".

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В составе "Львова" футболист будет выступать под 98 номером.

"Сэм", как его уже успели окрестить одноклубники, прошел с "горожанами" сборы в Закарпатье и в Турции, где убедил наставника Виталия Шумского в своей необходимости.

Вместе с львовянами новичок уже готовится к стартовому матчу второго круга чемпионата против "Миная".

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В статье: ФК Львов Черноморец (Одесса) Горняк-Спорт (Горишние Плавни) ПФК Львов
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Источник:
ПФК Львів

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