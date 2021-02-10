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Официально: ПФК Львов подписал воспитанника Черноморца
До недавнего времени он был в Горишних Плавнях
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22-летний хавбек является воспитанником одесского футбола. Предыдущим клубом Семенива был "Горняк-Спорт" (Горишние Плавни), игрок покинул его в статусе свободного агента. Также в биографии молодого украинца выступления за одесские "Черноморец" и "Реал Фарма". Был в карьере новичка также вояж в Латвии, где он выступал за "Лиепаю".
В составе "Львова" футболист будет выступать под 98 номером.
"Сэм", как его уже успели окрестить одноклубники, прошел с "горожанами" сборы в Закарпатье и в Турции, где убедил наставника Виталия Шумского в своей необходимости.
Вместе с львовянами новичок уже готовится к стартовому матчу второго круга чемпионата против "Миная".
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