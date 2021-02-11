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Все новички Днепра-1 определились с номерами, под которыми будут выступать за клуб

Премьер-лига
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Четверо

Все новички Днепра-1 определились с номерами, под которыми будут выступать за клуб
Новина українською

Новички, пополнили ряды СК "Днепр-1" этой зимой, выбрали номера, под которыми будут выступать в официальных матчах:

  • Заури Махарадзе - 35
  • Вагнер Гонсалвеш - 42
  • Билл - 99
  • Марио Чуже - 25

В ближайшие дни все они будут внесены в заявочный лист клуба.

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В статье: Заури Махарадзе СК Днепр-1 Днепр-1 Билл
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Источник:
СК Дніпро-1

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