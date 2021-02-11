Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Все новички Днепра-1 определились с номерами, под которыми будут выступать за клуб
Четверо
Новички, пополнили ряды СК "
- Заури Махарадзе - 35
- Вагнер Гонсалвеш - 42
- Билл - 99
- Марио Чуже - 25
В ближайшие дни все они будут внесены в заявочный лист клуба.
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Источник:СК Дніпро-1
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