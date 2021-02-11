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Шахаб: Заря – одна из лучших команд. Хочу выиграть с ней чемпионат и Кубок

Премьер-лига
(1 голосов)

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Шахаб: Заря – одна из лучших команд. Хочу выиграть с ней чемпионат и Кубок

zarya-lugansk.com

Новина українською

Новичок "Зари", нападающий Шахаб Захеди поделился эмоциями от перехода в луганский клуб.

– Когда я пришел сюда, то понял, что "Заря" – одна из лучших команд. Я уже не первый день в Украине, очень хотел играть в таком серьезном клубе. Я очень счастлив играть здесь – в хорошем клубе с хорошими игроками и персоналом. Моя адаптация пройдет очень быстро, я покажу все свои лучшие качества в УПЛ.

– На представлении команде ты сказал, что намерен достичь с "Зарей" максимального результата. Какой максимальный результат для тебя?

– Выиграть чемпионат.

– Как насчет Кубка Украины?

– Для меня нет ничего невозможного, это я бы тоже рассматривал.

– Как тебя приняли в команде?

– Это была моя первая встреча с командой, хотя у меня и так было несколько друзей в "Заре". Меня тепло приняли, это очень приятно.

– Что ожидаешь от первого матча с "Десной"?

– Это хорошая команда, у них есть что показать. Но мы – "Заря", мы победим.

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В статье: Заря (Луганск) Шахаб Захеди
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Источник:
ФК Заря

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