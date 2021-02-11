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Шахаб: Заря – одна из лучших команд. Хочу выиграть с ней чемпионат и Кубок
Новые вызовы для иранского форварда
zarya-lugansk.com
Новичок "
– Когда я пришел сюда, то понял, что "Заря" – одна из лучших команд. Я уже не первый день в Украине, очень хотел играть в таком серьезном клубе. Я очень счастлив играть здесь – в хорошем клубе с хорошими игроками и персоналом. Моя адаптация пройдет очень быстро, я покажу все свои лучшие качества в УПЛ.
– На представлении команде ты сказал, что намерен достичь с "Зарей" максимального результата. Какой максимальный результат для тебя?
– Выиграть чемпионат.
– Как насчет Кубка Украины?
– Для меня нет ничего невозможного, это я бы тоже рассматривал.
– Как тебя приняли в команде?
– Это была моя первая встреча с командой, хотя у меня и так было несколько друзей в "Заре". Меня тепло приняли, это очень приятно.
– Что ожидаешь от первого матча с "Десной"?
– Это хорошая команда, у них есть что показать. Но мы – "Заря", мы победим.
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