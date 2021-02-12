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Наставник ПФК Львов: Подробно разбирали Минай, изучали слабые и сильные стороны
Теперь дело за игроками
ФК Львов
Исполняющий обязанности главного тренера ПФК "
- Следующий соперник - "Минай". Какие сильные стороны можете отметить у этой команды?
- Довольно хороший коллектив, если даже судить по подбору игроков. Очень опытная команда, которая почти полтора года играет одним составом. Кроме того, подписали также суперопытный Артема Милевского. Именно поэтому, думаю, против «Миная» во втором круге трудно играть будет всем командам.
- По Вашему мнению, как следует сыграть «Львову», чтобы поехать из Закарпатья с тремя набранными очками?
- Надо забить на один гол больше, чем «Минай» (улыбается ...). А если серьезно, то разбирали игру соперника, детально изучали сильные и слабые стороны. Теперь все зависит от ребят. Если выполнят установки на матч, то все будет хорошо.
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