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Интернасьонал хочет оформить переход Тайсона без больших финансовых вливаний

Премьер-лига
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Переговоры пока что идут неспешно

Интернасьонал хочет оформить переход Тайсона без больших финансовых вливаний

Новина українською

Бразильский "Интернасьонал" продолжает работать над подписанием хавбека "Шахтера" Тайсона, хотя дело и продвигается довольно неспешно. По информации UOL Esporte, стороны все еще далеки от завершающей стадии переговоров.

Источник сообщает, что на данный момент переговоры не ведутся ни с игроком, ни с его агентом. "Интер" намерен активизироваться лишь после окончания чемпионата Бразилии, то есть в конце февраля.

Тем не менее сделка незаметно продвигается за кулисами и ожидается, что она все-таки состоится.

"Интернасьонал" хочет подписать с Тайсоном предварительный контракт и надеется обойтись без больших финансовых вливаний. В клубе осведомлены, сколько Тайсон зарабатывает в "Шахтере" и надеются, что ради возвращения в родную команду футболист пойдет на значительное ее снижение.

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Ранее СМИ писали о том, что ради подписания контракта с "Интернасьоналом" Тайсон готов на 40% снижение зарплаты.

Также отметим, что контракт хавбека с "Шахтером" рассчитан до лета нынешнего года. Сам футболист не раз говорил о том, что не собирается пролонгировать соглашение с "горняками".

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк) Интернасьонал (Порту-Алегри)
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Источник:
UOL Esporte

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