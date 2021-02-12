Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Интернасьонал хочет оформить переход Тайсона без больших финансовых вливаний
Переговоры пока что идут неспешно
Бразильский "Интернасьонал" продолжает работать над подписанием хавбека "
Источник сообщает, что на данный момент переговоры не ведутся ни с игроком, ни с его агентом. "Интер" намерен активизироваться лишь после окончания чемпионата Бразилии, то есть в конце февраля.
Тем не менее сделка незаметно продвигается за кулисами и ожидается, что она все-таки состоится.
"Интернасьонал" хочет подписать с Тайсоном предварительный контракт и надеется обойтись без больших финансовых вливаний. В клубе осведомлены, сколько Тайсон зарабатывает в "Шахтере" и надеются, что ради возвращения в родную команду футболист пойдет на значительное ее снижение.
Ранее СМИ писали о том, что ради подписания контракта с "Интернасьоналом" Тайсон готов на 40% снижение зарплаты.
Также отметим, что контракт хавбека с "Шахтером" рассчитан до лета нынешнего года. Сам футболист не раз говорил о том, что не собирается пролонгировать соглашение с "горняками".
Популярное сейчас
- Колос принял решение относительно будущего Селезнева
- Банк стал новым генеральным партнером киевского Динамо
- Форварды Динамо и Шахтера не забивают, Цитаишвили нет места в Ворскле. Халат Милевского #15
- Новичок Металлиста 1925, очередная аренда Мариуполя у Шахтера. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Привык к морозам. Бразилец из Шахтера показал улов на зимней рыбалке. ФОТО
- Она сказала да. Бондарь сделал предложение бывшей девушке Супряги. ФОТО