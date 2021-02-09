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Тайсон отказался переходить в Россию
А еще Китай и ОАЭ. Только в Бразилию
Вингер донецкого "
Однако на них, сообщает Globo Esporte, бразилец ответил отказом. Вчера, 8 февраля, агенты 33-летнего бразильца должны были встретиться с руководством "Интернасьоналя".
Тайсон хочет подписать соглашение с бразильским клубом на три года. Он понимает, что бразильский клуб не будет платить ему зарплаты уровня "Шахтера", но хочет выслушать предложение.
"Интернасьональ" пока не сделал официального предложения Тайсону.
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