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Тайсон отказался переходить в Россию

Премьер-лига
(5 голосов)

А еще Китай и ОАЭ. Только в Бразилию

Тайсон отказался переходить в Россию
Новина українською

Вингер донецкого "Шахтера" Тайсон, у которого летом завершится контракт с горняками, имел предложения от клубов из России, ОАЭ и Китая.

Однако на них, сообщает Globo Esporte, бразилец ответил отказом. Вчера, 8 февраля, агенты 33-летнего бразильца должны были встретиться с руководством "Интернасьоналя".

Тайсон хочет подписать соглашение с бразильским клубом на три года. Он понимает, что бразильский клуб не будет платить ему зарплаты уровня "Шахтера", но хочет выслушать предложение.

"Интернасьональ" пока не сделал официального предложения Тайсону.

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Комментарии (2)
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dazo23
09.02.2021 в 10:46
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
09.02.2021 в 10:57
Здохни , спамер !
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