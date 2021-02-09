Тайсон отказался переходить в Россию

Вингер донецкого " Шахтера " Тайсон, у которого летом завершится контракт с горняками, имел предложения от клубов из России, ОАЭ и Китая.

Однако на них, сообщает Globo Esporte, бразилец ответил отказом. Вчера, 8 февраля, агенты 33-летнего бразильца должны были встретиться с руководством "Интернасьоналя".

Тайсон хочет подписать соглашение с бразильским клубом на три года. Он понимает, что бразильский клуб не будет платить ему зарплаты уровня "Шахтера", но хочет выслушать предложение.

"Интернасьональ" пока не сделал официального предложения Тайсону.