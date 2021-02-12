  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Йовичевич: Можно, как Челси, купить игроков на 200-300 млн, но неудачно. Иногда самый дешевый вариант оказывается лучшим
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Йовичевич: Можно, как Челси, купить игроков на 200-300 млн, но неудачно. Иногда самый дешевый вариант оказывается лучшим

Премьер-лига
(1 голосов)

Не в деньгах счастье

Йовичевич: Можно, как Челси, купить игроков на 200-300 млн, но неудачно. Иногда самый дешевый вариант оказывается лучшим

Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Игор Йовичевич рассказал о зимних трансферах клуба.

"Насколько я довольны трансферной работой, покажет только время. Можно, как "Челси", купить футболистов на 200-300 миллионов евро, но неудачно. А иногда самый дешевый вариант оказывается лучшим. Матчи покажут, как новички будут чувствовать себя в команде, сколько времени им нужно для адаптации.

Команда для того и существует, чтобы помочь им положительной поддержкой. Все новички демонстрируют желание, и это есть тем минимумом, который хочет видеть команда. А мы будем им помогать как можно быстрее понять наши тактические замыслы. Время покажет, каким усилением они будут", - сказал Йовичевич.

Напомним, что этой зимой "Днепр-1" подписал голкипера Заури Махарадзе, форвварда Марио Чуже, а также вингеров Вагнера Гонсалвеша и Билла.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игорь Йовичевич СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
СК Днепр-1

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
balamyt (Boston)
12.02.2021 в 23:32
А почему нет ни одного защитника..в транферах .Разве с обороной все в порядке в Днепр1
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...