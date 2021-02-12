Йовичевич: Можно, как Челси, купить игроков на 200-300 млн, но неудачно. Иногда самый дешевый вариант оказывается лучшим

Главный тренер " Днепра-1 " Игор Йовичевич рассказал о зимних трансферах клуба.

"Насколько я довольны трансферной работой, покажет только время. Можно, как "Челси", купить футболистов на 200-300 миллионов евро, но неудачно. А иногда самый дешевый вариант оказывается лучшим. Матчи покажут, как новички будут чувствовать себя в команде, сколько времени им нужно для адаптации.

Команда для того и существует, чтобы помочь им положительной поддержкой. Все новички демонстрируют желание, и это есть тем минимумом, который хочет видеть команда. А мы будем им помогать как можно быстрее понять наши тактические замыслы. Время покажет, каким усилением они будут", - сказал Йовичевич.

Напомним, что этой зимой "Днепр-1" подписал голкипера Заури Махарадзе, форвварда Марио Чуже, а также вингеров Вагнера Гонсалвеша и Билла.