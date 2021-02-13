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Шахаб Захеди дебютировал за Зарю
Иранец проводит первую игру за новую команду
Самый громкий новичок зимнего трансферного окна в УПЛ Шахаб Захеди дебютировал за "Зарю".
Иранец вышел на замену на 60-й минуте игры с "Десной", заменив Дмитрия Хомченовского.
Напомним, Захеди подписал с новым клубом контракт на 3 года.
В нынешней сезоне 25-летний экс-форвард "Олимпика" забил 8 голов в 12 матчах УПЛ, возглавляя гонку бомбардиров лиги.
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