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Шахаб Захеди дебютировал за Зарю

Премьер-лига
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Иранец проводит первую игру за новую команду

Шахаб Захеди дебютировал за Зарю

Новина українською

Самый громкий новичок зимнего трансферного окна в УПЛ Шахаб Захеди дебютировал за "Зарю".

Иранец вышел на замену на 60-й минуте игры с "Десной", заменив Дмитрия Хомченовского.

Напомним, Захеди подписал с новым клубом контракт на 3 года.

В нынешней сезоне 25-летний экс-форвард "Олимпика" забил 8 голов в 12 матчах УПЛ, возглавляя гонку бомбардиров лиги.

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В статье: Заря (Луганск) Шахаб Захеди
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