Беседин: Я же говорил, что нужно возвращаться только сильнее

Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин поделился мыслями после победы над донецким "Олимпиком" в матче 14-го тура УПЛ.

- С возвращением! Тебе, наверное, этот матч будет сниться еще много месяцев?

- Думаю, да. Не буду скрывать, я его очень долго ждал и думал все время о нем, очень хотел вернуться. Очень рад, что получилось так, как я и задумал. Всех с победой. Спасибо болельщикам, что кричали в такую погоду за забором. Мы слышали это. Большое спасибо им за это. Вся команда отработала хорошо. Несмотря на погодные условия, поле, подстроились, хоть и пропустили мяч. Мы вошли заново в игру, сравняли в первом тайме и во втором довели его до логического завершения.

- Артем, ты и в лучшие времена два гола редко забивал, а тут в первом же матче. Что случилось?

- Я же говорил, что нужно возвращаться только сильнее. Поэтому, только так. Главное, что выиграла команда. Я очень рад, что Буяльский забил второй мяч - хороший, красивый. Естественно, это сразу раскрепостило и мы начали играть без спешки. Спокойно забили третий гол. Хорошо, что выиграли после межсезонья, сборов. Матч получился очень тяжелым, тем более, при таких погодных условиях, поэтому хорошо, что все так закончилось. Всех с победой!

- После празднования твоего второго мяча можно тебя поздравить?

- Рановато, но да, ждем пополнение. Поэтому сегодняшние голы, можно сказать, я посвящаю своей семье, жене, ребенку. Они все это время были рядом со мной и без них было бы тяжело во время периода дисквалификации. Но она уже закончилась, и сейчас настало время "Динамо" Киев. Поэтому, только вперед.

В этом поединке Беседин оформил дубль - это первые голы Артема за 13 месяцев.